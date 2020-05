Laurita cerró la puerta a una vuelta con Cabré

Sábado 30 de mayo de 2020

Laurita Fernández y Nicolás Cabré terminaron su relación luego de dos años de noviazgo. La ruptura entre los actores ocurrió en plena cuarentena obligatoria por el avance del coronavirus. Ellos habían convivido unas semanas, pero finalmente ella regresó a su departamento. A fines de abril, la rubia salió a confirmar la noticia del fin de la relación, cansada de los rumores.

La ex ganadora del Bailando está procesando el duelo de la ruptura en un momento complicado por el aislamiento obligatorio. Ella suele estar bastante activa en las redes sociales y aprovecha su tiempo libre para conectarse con sus seguidores y charlar sobre distintos temas.

“Me están preguntando cómo hice para superar la separación... No la superé, estoy para el orto pero la vida sigue...”, confesó Fernández a corazón abierto. Incluso se reía de los comentarios que le hacían sus followers para intentar levantarle el ánimo: “Me mandaron tortas de pastelería para ayudar a superar el bajón, los amo. Por un momento me imaginé rodeada de selvas negras comiendo”.

Esta no es la primera vez que expresa su tristeza por el difícil momento que está atravesando, ella y Cabré habían proyectado tener una familia.

En un Instagram live con Agustina Casanova, periodista de Telefe Noticias, afirmó: “Me separé y me pegó la angustia. No fue angustia oral, me pegó como la angustia que se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije: ‘ya está, acá está’”. Cuando Casanova le preguntó sobre una posible reconciliación, contestó de manera contundente: “No, porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Es así. Y es respetable.

Y siguió: “es un momento muy complicado para tomar decisiones. Pero así y todo uno siente, las toma, habla y piensa. Hoy creo que no hay vuelta atrás, porque no creo que sea mutuo. No es mutuo ni las ganas ni el interés”, continuó Laurita. Luego aclaró que no peleará por un amor que no es recíproco: “No da remar, esperar o pelear algo solo. Lo mejor es seguir con tu vida y ya”.

Los actores se conocieron protagonizando el musical Sugar y compartieron otros trabajos.