Laurita brindó más detalles de su separación con Cabré

Jueves 16 de julio de 2020

La noticia de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré tomó a muchos por sorpresa pero la bailarina explicó en hay que ver que la crisis tuvo profundos motivos que hoy hacen ver como imposible la reconciliación.

“Él cambió sus sueños y su manera de proyectarse a futuro. Son cosas personales que no voy a detallar porque tienen que ver con él. Pero sí ya no proyectamos de la misma manera o no nos imaginamos a futuro de la misma manera. Él no era un noviecito al pasar, era alguien con quien yo me imaginaba a futuro. Si los planes ya no coinciden…”, aseguró Laurita a corazón abierto.

Al escucharla, Barbie Simons le preguntó al hueso: “¿Tiene que ver quizás con la proyección de hijos y familia?”. Y Laurita respondió sin dar detalles: “Es una de las cosas y demás. Es muy finito el contestar esa pregunta porque me estoy metiendo en contar cosas que prefiero dejar en lo privado. Sí tiene que ver con eso, básicamente con que no miramos el mismo horizonte. Tenemos proyectos completamente distintos”.