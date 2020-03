Laudo o acuerdo, agotan hoy en el Inym fijación de precios

Precaución al cortar

Productores yerbateros recomendaron no cortar excesivamente las plantas de yerba mate durante las próximas semanas. Indicaron que el clima de sequía hace que las plantas estén más débiles y un corte intensivo podría promover graves daños. “Les pedimos a los productores que aguanten y no corten ahora. La yerba seguro va a valer más, ya se está pagando entre 23 y 24 pesos. Pero sobre todo tienen que darse cuenta que le pueden hacer daño a sus plantaciones, no hay buen clima como para cosechar mucho en esta sequía”, explicó días atrás Ángel Cacho Ozeñuk, productor yerbatero de San Vicente