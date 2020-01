Las ventas minoristas cayeron 11,6 por ciento durante 2019

Lunes 6 de enero de 2020

En cifras

20 Son los meses de merma en las ventas minoristas de todo el país, según precisó Came, ya que la caída en la demanda empezó en abril de 2018. -7,7% Fue el resultado de ventas en 2019 del rubro de alimentos y bebidas, que fue el sector que menos caída experimentó en su variación interanual.

El 2019 dejó un saldo negativo para la economía argentina. Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas minoristas cerraron el año con una baja del 11,6 por ciento y con una merma del 3,8 por ciento en diciembre.Además, las modalidades de compra sufrieron una fuerte pérdida del 4,6 por ciento en el último mes. En tanto, la modalidad online subió 2,1 por ciento el año pasado.En este sentido, desde la entidad afirmaron que se cerró un año muy negativo para el sector de las pequeñas y medianas empresas, como consecuencia de la fuerte devaluación que se acentuó a mediados del año pasado.Came precisó que durante diciembre, las ventas minoristas bajaron 3,8 por ciento y una declive del 11,6 por ciento en el último año.Según la medición, que se conoció ayer, las ventas en locales con atención al público también tuvieron valores negativos, ya que cerraron con una baja del 8,4 por ciento anual.Al mismo tiempo, las ventas, medidas en cantidades, también disminuyeron en todo el año, con un saldo negativo del 3,8 por ciento.El relevamiento que se realizó en 1.100 comercios de todo el país arrojó que las ventas disminuyeron también un 3,8 por ciento respecto a noviembre.En tanto, la demanda por internet terminó con números positivos, ya que tuvo un alza del 1,7 por ciento en diciembre. En esta línea, de doce rubros, ocho concluyeron el año con incrementos en la demanda. Y en el caso de los pedidos en locales físicos, la venta mermó en once de los doce rubros.“Hay que ir 20 meses atrás, hasta abril de 2018, para encontrar una caída tan baja, como la que se registro en el último mes”, precisó el informe.Además, el informe precisó que el 35,8 por ciento de los locales analizadas calificaron que tendrán beneficios con la actual moratoria, con quita de intereses y multas que realizará la Afip.Y en la comparación mensual, sin desestacionalizar, las ventas en diciembre crecieron 126,4 por ciento, incentivado por un mayor caudal de demanda y movimiento económico, explicaron desde Came.La entidad precisó en detalle la disminución en las ventas que sufrió cada uno de los sectores.En este sentido joyería, relojería y bijouterie fue el rubro que más cayó en 2019, con una baja que alcanzó el 15,1 por ciento. En tanto, en diciembre, la merma fue del 7,2 por ciento.En segundo lugar, el de calzados y marroquinería, con una caída interanual del 15 por ciento. Y en un mes, la baja fue del 3,6 por ciento.Otro de los rubros que más sintió la crisis económica fue el de electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares, con una disminución del 13,9 por ciento en las ventas durante 2019. En diciembre, la merma fue menor, del 2,3 por ciento.En el caso de la indumentaria, el informe de Came precisó que la baja fue del 11,2 por ciento entre diciembre de 2018 y 2019. Y del 1,8 por ciento en el pasado mes.Para los regalos y muebles del hogar, la caída fue del 13,7 por ciento para ambas categorías.Los juguetes también concluyeron el año con números negativos en cuanto a ventas, con 12,9 por ciento. En diciembre, la merma fue del 7,8 por ciento.Los materiales de la construcción bajaron 13,2 por ciento en 2019 y 9,9 por ciento en diciembre.De todos los rubros analizados por Came, el de alimentos y bebidas fue el que menor caída experimentó el año pasado, ya que la merma anual alcanzó el 7,7 por ciento y en diciembre, disminuyó sólo el 0,2 por ciento las ventas en el sector.Tras la oficialización del bono de 4.000 pesos para el sector privado, Came consideró que “los incrementos determinados por el gobierno nacional deberían ser absorbidos no sólo para futuras negociaciones paritarias sino también en las escalas vigentes, atentos a la coyuntura actual”.Asimismo, reiteraron el pedido de créditos y políticas de fomento para el sector pyme de todo el país.“Desde Came venimos pidiendo créditos especiales con tasas diferenciales de disponibilidad inmediata y sin trabas burocráticas, para poder enfrentar el pago de los bonos y, a su vez, solicitamos el pedido de asistencia para las pequeñas y medianas empresas y poder sobrellevar la difícil situación”, destacaron desde la entidad.