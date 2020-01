Las últimas horas de Acosta

Jueves 30 de enero de 2020

La sorpresiva muerte de Juan Acosta conmovió a todos y más aún a Rodrigo Donatto, su último novio. En diálogo con Los ángeles de la mañana, el joven rompió el silencio, luego de haber sido acusado por los familiares y amigos del bailarín cómo “una persona tóxica”.

Juan Carlos de 31 años fue encontrado sin vida en su casa, por su prima, luego de haber llamado a varios amigos y a su novio Rodrigo, avisándoles que no se sentía bien. Sin embargo, cuando llegaron a su casa ya era demasiado tarde.

Donatto mantenía una relación con Juan Acosta desde junio del año pasado, y fue una de las últimas personas con las que se comunicó el bailarín. “Se fue de acá al cumpleaños de sus amigos. Estuvimos muy bien, felices. No hablamos hasta el otro día que se despertó y se iba a ese asado con sus amigos. A las 7.40 de la mañana me desperté de repente, quise hablarle y lo saludé. Me responde y me dice que se sentía mal, que tenía un dolor muy fuerte”, relató Rodrigo sobre los últimos momento con vida del ex participante del Bailando.

“Hablamos por teléfono y estaba llorando. Le pedí que respiremos juntos para que se calme porque muchas veces era algo más de que se ponía nervioso. Él me decía que tenía toda la pierna morada y que no la podía mover. Traté de transmitirle calma del otro lado y le pedí que se siente en la cama. Empezamos a respirar juntos y después de eso le dije que iba a llamar a la prima y a su amigo porque estaba lejos y no iba a llegar”, continúo.

“Los llamé y le pedí que sacara el pasador de la puerta porque dije van a llegar y no van a poder ayudar. Él empezó a quejarse del dolor y me decía que tenía que pararse”, relató, entre lágrimas, Rodrigo.

Sobre la salud de Juan Acosta, el novio contó que “le realizaron varios estudios por sus dolores estomacales y que había dejado los anabólicos hacía siete meses”. Según contó el propio Rodrigo, el bailarín estaba tratándose por esta afección y aún no le habían dado un diagnóstico certero.

Ángel De Brito le preguntó acerca de las acusaciones de los amigos del bailarín, que lo señalaron por mantener una relación tóxica. “Me parece que en un momento donde una persona que ya no está relacionarlo a una relación tóxica... Eso lo dijo la persona que habló y yo no voy a juzgar lo que Juan haya dicho”, sostuvo.

“Hoy no lo voy a juzgar y voy dejar que él se vaya tranquilo. Respetar todo lo que le prometí. Él sabía que iba a morirse, su gran miedo fue siempre morirse solo y que nadie lo pueda ayudar”, concluyó.

“No sé por qué apuntan contra mí. Nosotros estábamos muy juntos. Yo sé que no le contaba a sus amigos que nos estábamos viendo. Yo a muchos de sus amigos nunca los vi. No me hago cargo de eso”, se desentendió.

“No tengo relación con la familia, ayer llamé 20 mil veces para saber cuándo era el velorio. Fui al velorio porque lo busqué por Internet. Es falso que me hizo una denuncia junto a Gastón, que yo esté enterado, no. La familia y sus amigos me ignoraron”, concluyó.

En tanto ayer se conocieron los primeros resultados preliminares de la autopsia que se le realizó al cuerpo de Acosta, aunque se comunicó que se realizará una nueva pericia en los próximos meses.

“De acuerdo al adelanto de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense, la muerte de Juan Carlos Acosta se produjo como consecuencia de una tromboembolia pulmonar. Esto descarta, en principio, la participación directa o indirecta de terceras personas. A partir de ahora se continuará con todas las medidas protocolares previstas para estos casos”, señaló Ángel de Brito al leer en su programa el informe detallado por el fiscal de la causa, Alberto Vasser. Y añadió que “el cuerpo quedará a disposición de la Justicia por seis meses”, según informaron los amigos del bailarín.