Las tres prioridades inmediatas para el fútbol que impulsa la Fifa

Sábado 11 de abril de 2020

El fútbol está parado por la pandemia del coronavirus y la Fifa, mediante un comunicado de su presidente, Gianni Infantino, dejó en claro que la prioridad serán las vidas humanas, por lo que no se jugarán partidos que puedan poner en riesgo a las personas, al tiempo que evitó poner plazos de regreso a la actividad.“Ningún partido, ninguna competición, ningún campeonato merecen poner en riesgo una sola vida. Sería totalmente irresponsable reanudar las competencias si la situación no está con el 100 por ciento de seguridad”, explicó Infantino. “Por mucho que lo recalque no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza”, insistió.El otro punto es el económico y la ayuda que brindará la Fifa a las asociaciones. Infantino decidió adelantar algunos pagos a las federaciones para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus a la vez que develó detalles de un futuro fondo de ayuda al fútbol.De esta forma, “el pago de la segunda parte de los costos operativos de las asociaciones miembro del programa Forward, previsto para el segundo semestre” ha sido adelantado “para hacer frente a los problemas económicos más urgentes”, explicó la federación internacional.El programa Forward, lanzado en 2016 por Infantino, establece ayudas a todas las federaciones, por valor de 1.746 millones de dólares para el periodo 2019-2022.“Deben saber que no los abandonaremos y que encontraremos las soluciones juntos. Nunca estarán solos. Cada uno sabrá dónde va el dinero. Y, sobre todo, sabrán por qué esas sumas son designadas aquí o allá”, declaró el presidente de la Fifa.La tercera prioridad de la casa madre del fútbol mundial tiene que ver con la difusión de mensajes esperanzadores para salir de la crisis.“En eso se basa el fútbol y el trabajo en equipo, ¡y tenemos que seguir así!”, insistió.