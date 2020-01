Las teorías por el enojo de Pampita

Martes 28 de enero de 2020

Un verdadero escándalo se desató luego de que Mariana Brey contara en Los Ángeles de la Mañana que Pampita y su flamante marido, Roberto García Moritán, habrían protagonizado una fuerte pelea en las calles de Punta del Este.“Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!!!” escribió la modelo en Instagram y rápidamente desmintió la información con un fuerte descargo a Ángel de Britto, que el conductor leyó en su programa. “Estoy pasando un momento de mucha felicidad y paz, algo que mi familia se merece. Estoy casada hace dos meses, para que empiecen a ensuciar todo lo lindo que estoy viviendo con esta relación” decía.Brey pidió la palabra y se defendió: “Lo de ensuciar me pareció exagerado y fuerte. Ensuciar es otra cosa. Seguramente a ella le ha tocado ensuciar a otras personas alguna vez y quizás lo hizo sin querer”.Entonces, Ángel acotó: “A Martín Barrantes (exmarido de la top) lo ensuciaron bastante en su momento”. Pero Mariana redobló la apuesta al recordar el tremendo escándalo que se desató a finales de 2015 cuando Pampita aseguró haber encontrado a Benjamín Vicuña teniendo sexo con la China Suárez en un motorhome: “Y a otras personas también. A la China la ensució también en su momento. Desde un lugar de mucho dolor seguramente pero nosotros nos enteramos de lo que pasó en el motorhome por Pampita”.En su descargo, Pampita también denunció: “Sé muy bien cómo tus panelistas mienten para aparecer al día siguiente en los portales. Son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama sin tener en cuenta el daño que hacen. Bastante daño me hicieron en tu programa en el pasado”.Mariana reiteró que la modelo exageraba y lanzó: “Si me permitís tener la mente sucia, ella maneja la prensa como nadie, y cada vez que aparece alguna noticia referida a la China y Benja, ella genera algo que tapa. Lo que pasa en el mundo Pampita supera cualquier otro noticia. Justo Marcela Tauro confirmó la información del embarazo de la China”.