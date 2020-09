Las subas graduales de nafta continuarían hasta fin de año - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Desde la medianoche de ayer, nuevos números se pueden ver en los carteles de precios de combustibles. Es que YPF incrementó en un 3,5 por ciento promedio el valor de las naftas en todo el país, repercutiendo directamente en el bolsillo de los consumidores.De acuerdo a lo que informaron desde la misma empresa, el aumento va en línea con la decisión de “recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país”.De esta forma, el litro de nafta súper pasó de 62,14 a 63,82 pesos en las estaciones de YPF. La Infinia escaló a 71,99 pesos. Mientras que el precio del gasoil también subió, y se fue a 58,99 pesos. Ese mismo combustible, pero en versión premium, también avanzó, ubicándose en 69,99 pesos. Lo mismo comenzarán a hacer las demás compañías expendedoras, puesto que se rigen con el citado aumento para modificar los precios.Al respecto, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (Cesane) Faruk Jalaf indicó a El Territorio que el precio de los combustibles estaba muy atrasado con respecto al dólar, entonces es muy difícil que no subiese, le calculábamos que iba a seguir subiendo y esto probablemente continúe así hasta fin de año, de manera gradual”.“Siempre costó un dólar cero cinco, un dólar cero diez el litro de nafta súper y ahora está casi 10 pesos por debajo el oficial. Las estaciones están padeciendo porque no pretendemos que de ese aumento algún día nos den algún poquito a nosotros, siempre todo ese aumento va a las petroleras y al Estado”, remarcó.Se trata del segundo aumento dispuesto por la empresa desde diciembre 2019. El anterior incremento del precio de los combustibles se había concretado el 19 de agosto, con una suba promedio de 4,5%.Jalaf manifestó que “el que menos pierde es el Estado que no hace nada, solamente cobra impuestos porque las petroleras al menos tienen que producir el petróleo, pero tampoco pierden porque le están reconociendo 54 dólares por barril”.“De este aumento ganamos 20 centavos, de los 2,50 pesos. Nunca hubo camino de recomposición, nunca nos han repuesto desde que estoy al frente de la Cesane, van a ser diez años, siempre los reclamos fueron los mismos. No queremos que nos den todo de golpe pero la vez pasada dieron un 4,5% que iban a ser 2 para el Estado, 2 para las petroleras y 0,5 para nosotros pero tampoco se dio. Ahora que dieron 3,5 pasó lo mismo”, manifestó.El presidente de Cesane advirtió que por esta situación, muchas estaciones están cambiando de dueño o al borde de la quiebra. “Nunca ocurrió la recomposición y creo que no va a ocurrir nunca, sin embargo no podemos achicarnos, despedir empleados, debemos mantener la estructura y los costos operativos y por ese motivo hay muchas estaciones con riesgo de cerrar o están cambiando de mano, ya no le es rentable y no pueden cubrir sus costos”, dijo al respecto.Al tiempo que agregó: “Lo primero que hace el dueño es pagar impuestos, los sueldos, los gastos de luz, telefonía, todo lo demás y con lo que le queda compra combustible, pero cada vez le va quedando menos de saldo, entonces puede comprar cada vez menos. No es como otros rubros, porque hay costos altísimos de mantenimiento y reposición”.Al igual que en la capital provincial, en las diferentes comunas misioneras se sintió el incremento de combustibles.De esta forma, según se registró en las YPF de Eldorado y Puerto Esperanza, por ejemplo, la súper se ubicó en 64,59, la Infinia en 72,37, la ultra 59,21 y la Infinia diesel en 70,15 pesos, respectivamente.Mientras que en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, los valores ascendieron a 63,97 la súper, 71,99 la Infinia, 58,49 la ultra y 69,99 pesos la Infinia diesel.