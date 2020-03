Las retenciones a la soja pasarán del 30% al 33%

Martes 3 de marzo de 2020 | 17:22hs.

El gobierno nacional le anunció a las entidades del campo que las retenciones para la exportación de la soja aumentarán tres puntos porcentuales a partir de esta semana. Así, pasarán de estar fijadasen un 30 por ciento a un 33 por ciento. Además, habrá una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción. Los anuncios fueron formulados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, a los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, según indican en el sitio especializado en finanzas, Ambito.com.En ese marco, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, dijo que "por ahora no hay posibilidad de un paro" en el sector agropecuario. "Por ahora no hay posibilidad de paro. Vamos a ver qué dicen las bases", señaló Cheme. "Nos parece importante el diálogo. Nos parece también muy importante la incorporación del Banco Nación en la mesa de negociación, así como el tema de los reintegros para las economías regionales que fueron pedidas por las entidades", agregó Cheme."Tuvimos una buena reunión. No logramos revertir este 3 por ciento de suba. Sí hemos tenido la comunicación del Gobierno de que ese tres por ciento va a quedar en el sector. Ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos", señaló el dirigente de CRA.Así, el aumento alcanzará, principalmente, a los grandes productores que superan las 1.000 toneladas anuales, mientras que los pequeños productores de hasta 500 toneladas mejorarán su posición debido a que a partir de ahora pagarán menos de 30 por ciento.Según sostienen desde el gobierno nacional, el Tesoro Nacional no se quedará con esos fondos para gastos generales, si no que todo irá a las economías regionales y a los pequeños productores, adelantan en el mencionado sitio de noticias.Los otros cultivos y sectores productivos quedaran igual o mejoran su posición exportadora para estimular su producción. Entre los que mejorarán su posición se encuentran la pesca, legumbres (lenteja, arveja, porotos y garbanzos), girasol, arroz, maní, porcino, maíces especiales, ovino, embutidos, harina y aceite de maíz.Seguirán igual con una retención de 5%: maíz, trigo, sorgo, carne bovina, leche, frutilla, limones, manzana, uva, algodón, hortalizas, papas, tomates, lechuga y vino.