Las plantaciones de yerba mate están reemplazando a los pinares

Miércoles 24 de junio de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Las nuevas plantaciones de pino que varios años atrás se podían ver por estas fechas hoy no están ocurriendo en la provincia. No es por el coronavirus, remarcan desde el sector. “Dejó de ser rentable”, resumen de forma tajante.

Y recordaron que miles de pequeños forestadores fueron dejando la actividad y pasándose a otras, como la producción yerbatera, la cría de ganado o la producción hortícola. Sólo se estarían manteniendo forestaciones de grandes empresas.

En tanto lo poco que se está realizando se hace para la producción de leña de los productores o el abastecimiento a pequeñas industrias. Y se valoró más el uso de eucaliptos cuya plantación se realiza hacia septiembre.

“No se está forestando debido a los bajos precios que tiene la madera para los productores forestales. La tendencia es ir bajando las nuevas plantaciones. Esto viene ocurriendo hace varios años y sigue en la misma curva descendente”, explicó el productor Daniel Durán e integrante de la Asociación Maderera de Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap).

“Es una realidad lamentablemente”, agregó y apuntó que “lo que se ve es que se hace tala rasa (corte de forestaciones) y no se está volviendo a plantar en esos terrenos. Hoy muchas plantaciones están siendo remplazadas por yerba mate, alguno está haciendo ganadería u otro tipo de cultivo”.

Agregó en tanto que “se remplaza el pinal con otra cosa o se deja capuerar la tierra (sin nada). No se justifica plantar con los bajos precios que tiene la madera de pino. Por otro lado los subsidios forestales están muy atrasados. Ya tienen varios años sin solución, entonces el poco incentivo que la gente tenía para plantar no está”.

Durán aclaró que en su caso ya no renueva plantaciones. “Yo plantaba mucho, pero decidí no plantar más. Ya soy una persona mayor, si el negocio funcionara seguiría plantando, pero no puedo esperar un ciclo de 20 años para ver cómo está la cosa. Lo que puedo sacar hoy lo invierto en otra cosa, no en la parte forestal. La sobreoferta de materia prima va a estar presente por varios años todavía, porque no hay que olvidarse que Corrientes sigue teniendo muchas forestaciones”.

Durán consideró que en la actualidad el gran cultivo que le está sacando lugar a las plantaciones de pino es la yerba mate. “Como este año la yerba viene muy bien, se está plantando más. Excepto las grandes empresas, no se ven nuevas plantaciones de pino”.

Recordó que “la yerba hace 8 o 10 años atrás no valía nada. La gente dejó de plantar yerba, dejó de cuidar sus plantaciones y algunos reemplazaron por pinos. Ahora pasa al revés, falta yerba y el precio sube, sobra pino y el precio baja. En el 2004 hasta el 2008 el negocio forestal estaba excelente, había buena demanda en el mercado externo y buena demanda en externo. Pero después eso fue cambiando”.



En contra de exportar el árbol

Desde la Asociación de Productores Industriales, Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom) se coincidió en que hay una baja actividad de forestación por los actuales precios deprimidos de la madera.

“En Misiones a pesar de la crisis que se acentuó en los últimos años seguimos manteniendo una superficie aproximada de 420.000 hectáreas. Algunos productores migraron a la plantación de yerba mate, pero seguimos a grandes rasgos la misma superficie. Lo que nos perjudica mucho es la incertidumbre del cobro de los reintegros (subsidios forestales). Pero tenemos la noticia que se cobraría algo en el transcurso de estos meses”, comentó Guillermo Fachinello, presidente de Apicofom.

Recordó que es preocupante “que se desactive el seguro verde (que contemplaba una contribución de aseguradoras a la actividad forestal). Tenemos que tratar de que se reactive porque nos ayudará a plantar, a pesar de que el valor del rollo hoy está en una caída histórica”.

Por otro lado recordó que desde el sector industrial misionero están “en contra de exportar árboles a China. Eso desde Misiones no lo queremos porque consideramos que fomentará un daño que se verá a futuro. Entendemos que en Corrientes lo hagan como un paliativo para mantener actividad, pero terminará siendo desfavorable porque se manda sin trabajo madera de calidad”.



El eucalipto para madera y leña

El subsecretario de Desarrollo Forestoindustrial del Ministerio del Agro y la Producción, Juan Gauto, explicó a El Territorio que la actividad de plantaciones se destaca en mayor medida con la especie eucalipto, cuya época de siembre se da hacia septiembre. Por otro lado, recordó que en la provincia se avanzó en herramientas para capacitar a trabajadores en productos de valor como el carbón vegetal. Y también habrá mayor formación con la concreción de un nuevo Centro Tecnológico de la Madera que reactivará obras este año.

“Las estimaciones son que en este momento hay una baja plantación, básicamente porque hay una oferta que no está siendo satisfecha”, dijo Gauto.

Por otro lado, explicó que desde la provincia están “con un plan directo en cuanto a las forestaciones, con el Plan Leña, pero es una pequeña escala que hacemos todos los años. Estamos trabajando con cerca de 1500 forestadores y este año se prevé tal vez media hectárea por forestador a razón de poder cumplir con la ley de recursos dendroenergéticos que se viene sosteniendo hace diez años”

Se explicó que el Plan Leña está en una etapa de inscripción y generalmente tiene buena respuesta.

“La culminación es con la plantación en septiembre luego de las heladas. Ahora se está preparando suelos. Ahora se está forestando lo que es pino y en ese sentido sabemos que las grandes empresas siguen manteniendo sus plantaciones”.

Por otro lado el también ingeniero forestal recordó que los incentivos económicos para realizar nuevas plantaciones siguen muy atrasados. Y es una cuestión que viene desde hace varios años. “Este año se volvió a demorar por el cambio de gobierno y ahora con todos los problemas que trajo la pandemia, los trámites se demoraron más aún”.

Gauto precisó que en la producción de leña y carbón la provincia viene trabajando con instituciones educativas para mejorar la formación de productores.

“Para el Plan Leña con eucalipto este año vamos a hacer con la Facultad de Forestales un ensayo de especie que iniciamos con clones. El año pasado hicimos algo con las otras especies, que pronto son atractivas para el carbonero. Hemos trabajado mucho el aspecto social del carbonero, hemos fortalecido el aspecto del autoconsumo con huertas elementales”, recordó.

También resaltó que hay un consumo constante de madera por los productores o agricultores familiares. “Desde todo lo que son construcciones rurales, hacer un galpón, para sus planes hortícolas, para producir tablas para alguna mejora. Vamos a trabajar en el ordenamiento de los órdenes que tiene, cuencas de bosques nativos, bosques degradados, hacer con ellos un plan consumo y de manejo de eso. Y por supuesto acompañar con un plan de conservación”.