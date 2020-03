Las mujeres padecen el mayor nivel de desempleo

Martes 17 de marzo de 2020

Las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral: ganan, en promedio, un 29% menos que sus pares varones, brecha que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%.Asimismo, la mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años y, entre estas personas, son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación de toda la economía con un 23%.Así lo determinó el informe “Las brechas de género en la Argentina. Estado de situación y desafíos” difundido por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.En referencia a las personas travestis y trans, el 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y trabajos informales de precaria estabilidad. El dato de cobertura de salud refuerza un panorama de fragilidad: el 80% no tiene obra social, prepaga o plan estatal.Las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88,9% de las mujeres las realizan y dedican a este tipo de labores un promedio de 6,4 horas semanales. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3 horas semanales.Además, los varones constituyen el 57% del total de los ocupados. De ellos, el 8,5% de los varones tienen puestos de jefatura o dirección, mientras que este porcentaje en mujeres es del 4,7%.