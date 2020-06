Las mascarillas se instalan como una medida para frenar y evitar un rebrote de Covid-19

Martes 16 de junio de 2020 | 10:15hs.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy que más de cien casos se han confirmado en China en relación con el nuevo brote de coronavirus en el principal mercado mayorista de alimentos de Beijing, a partir de lo que reiteró la recomendación de mantenerse en alerta ante posibles rebrotes. En los Estados Unidos también parece rebrotar la enfermedad, luego de que se liberaron actividades y al gente relajó las medidas de prevención básicas como el uso del tapa boca y la distancia social.









Mientras tanto, América Latina, con Brasil y México como principales exponentes del problema, se convierte en la región más castigada por la enfermedad en estos días. En la región se registraban más de 1,5 millones de casos y más de 70.000 muertes.





En ese contexto, la OMS remarca que esas dos medidas son básicas para evitar que la enfermedad se siga propagando. En paralelo, y mientras no existe una vacuna ni una medicina efectiva contra el covid-19, un reciente estudio de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, ofrece nueva evidencia de que las mascarillas o tapabocas pueden ser muy útiles para evitar una creciente ola de contagios y reactivar la economía.







Rebrote en China



El origen y el alcance de este brote se están investigando, dijo el responsable de la OMS, aunque ha trascendido que el virus fue detectado en una tabla de cortar pescado utilizada por un vendedor de salmón importado en el mercado de Xinfadi.





Las mascarillas







La investigación de la Universidad de Cambridge afirma que el uso masivo de mascarillas disminuye la propagación de la enfermedad y que cuando se combina con medidas de confinamiento "previene futuras oleadas del virus", según se asegura en el sitio de la BBC.





El estudio afirma que incluso las máscaras de tela hechas en casa, que tienen una efectividad limitada, pueden reducir "dramáticamente" la tasa de transmisión si las usa un suficiente número de personas. "Nuestros análisis respaldan la adopción inmediata y universal de máscaras faciales por parte del público", dijo en un comunicado Richard Stutt, investigador de epidemiología en la Universidad de Cambridge y coautor del estudio.



"Si el uso generalizado de máscaras por parte del público se combina con distanciamiento físico y cierto confinamiento, puede ofrecer una forma aceptable de manejar la pandemia y reabrir la actividad económica mucho antes de que haya una vacuna", dice Stutt.



Según explican, el SARS-CoV-2 se transmite a través de las gotas en el aire que exhalan las personas contagiadas, especialmente al hablar, toser o estornudar. Para su estudio, los investigadores utilizaron modelos matemáticos de las distintas etapas de la infección y la transmisión a través del aire y superficies.



La idea era analizar distintos escenarios para el uso de las máscaras en combinación con medidas de confinamiento. Para el estudio de epidemias, los expertos utilizan el número R, que equivale a la cantidad de personas a las que una persona transmite el virus, indican en el sitio de noticias en español del canal británico.



Para que una pandemia amaine, el número R debe ser menor a 1. Los modelos de la investigación mostraron que el uso de las mascarillas en público es dos veces más efectivo para reducir el número R si se utilizan desde antes que la persona presente síntomas.



También mostraron que si al menos el 50% de la población utiliza una máscara de manera rutinaria, el número R se reduce a una cifra menor que 1. De esta manera se podrían aplanar futuras curvas y relajar las medidas de confinamiento.



Máscaras caseras



La investigación afirma que las máscaras caseras hechas de tela también pueden reducir la propagación de la enfermedad. "Las máscaras que solo capturan un 50% de las gotas exhaladas aun proporcionarían un beneficio a nivel de población", afirma el estudio.



"Este mensaje es vital si la enfermedad se afianza en el mundo en desarrollo, donde un gran número de personas carece de recursos", dijo Chris Gilligan, coautor de la investigación. "Las máscaras caseras son una tecnología barata y efectiva".



"La forma más efectiva de reiniciar la vida diaria es alentar a todos a usar algún tipo de máscara cada vez que estén en público", dijo John Colvin, de la Universidad de Greenwich, otro de los autores de la investigación.



Los autores del estudio, sin embargo, reconocen las limitaciones que tiene que hacer un estudio basado en modelos matemáticos. "Con una nueva enfermedad, es imposible obtener evidencia experimental precisa para posibles intervenciones de control", advierten.



Brooks Pollock, un experto de la Universidad de Bristol que no estuvo involucrado en la investigación, citado por la agencia Reuters, considera que es posible que el impacto de las máscaras sea mucho menor que el que se predice.



Qué dicen los expertos sobre el uso de mascarillas



Los resultados de la investigación de Cambridge concuerdan con los de otro estudio reciente de la Universidad A&M de Texas. Ese trabajo analizó las tendencias de propagación y las medidas de mitigación en Wuhan, Italia y Nueva York y concluyó que usar máscaras en público es una forma efectiva y poco costosa de combatir el contagio.



"Junto con el distanciamiento social, la cuarentena y el rastreo de contactos, representa la oportunidad de lucha más probable para detener la pandemia de covid-19", dice el estudio.



Al principio de la pandemia no se recomendaba el uso generalizado de máscaras. "En ese momento, los expertos aún no sabían en qué medida las personas con covid-19 podían transmitir el virus antes de que aparecieran los síntomas", indica el portal de la Clínica Mayo de EE.UU. dedicado al coronavirus.



"Tampoco se sabía que algunas personas tienen covid-19 pero no tienen ningún síntoma. Ambos grupos pueden transmitir el virus a otros sin saberlo".

Ese trabajo analizó las tendencias de propagación y las medidas de mitigación en Wuhan, Italia y Nueva York y concluyó que usar máscaras en público es una forma efectiva y poco costosa de combatir el contagio.



En el portal de la Universidad Johns Hopkins la doctora Lisa Maragakis es clara ante la pregunta de si se debe usar una máscara como protección contra el coronavirus: "Sí, si estás en un lugar público donde te encontrarás con otras personas, debes usar una máscara", dice Maragakis.



Los médicos de Cambridge resumen el resultado de su investigación con un mensaje que dicen que se debería difundir entre la población "mi máscara te protege, tu máscara me protege".













Fuentes: Telam y BBC.com







El nuevo brote en China fue reportado por la autoridades la semana pasada en Beijing, tras cincuenta días sin que la capital china informara de ningún caso de Covid-19. "Incluso en los países que han demostrado capacidad de suprimir la transmisión, todos deben permanecer alertas ante un posible resurgimiento", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según consigna la agencia EFE.