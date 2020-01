Las marcas invisibles que deja la violencia de género

Domingo 5 de enero de 2020

Quienes pasaron por la lamentable situación de la violencia de género saben que la vida ya no será la misma. Así lo cuenta Claudia B.(56), la mujer que eligió no mostrar su rostro porque siente que las víctimas de violencia son más juzgadas que comprendidas en una sociedad en la que aún las mujeres tienen pensamientos machistas.

Sin embargo, lo que ya no esconde más es su historia, el martirio de los tiempos en el que el miedo era su compañero permanente.

Claudia es madre y abuela, actualmente vive sola y los fantasmas del pasado muchas veces rondan por su cabeza. “Me casé muy jovencita con la ilusión de una familia, de la plena de felicidad. Apenas pasaron unas semanas de casados, él (por su esposo) empezó a mostrar un carácter que para mí era desconocido”, empezó relatando la mujer.

“Con la gente era un amor de persona, pero conmigo era muy malo, todo le molestaba y todo era motivo para que me empuje, me pegue y todas esas cosas que uno no llega a comprender. Recuerdo que me pegaba y me encerraba hasta que se desaparezcan los moretones para que nadie vea lo que me pasaba”, continuó.

Claudia pensó que todo mejoraría con la llegada de su primer hijo, pero eso no ocurrió. Cuando el nene lloraba, se enojaba con él, “hasta que un día tomé mis ropas y la de mi hijo y me fui”. Cuando el hombre descubrió dónde vivía y que estaba saliendo adelante, forzó la puerta de donde alquilaba, sacó todas sus cosas al patio y las prendió fuego.

“Así como le cuento, fui a denunciar y nunca me quisieron tomar la denuncia. Me sentía tan desamparada y peor aún cuando me llevó al nene y amenazaba que si yo lo buscaba le haría algo muy malo. Ya no sabía qué hacer, fue duro, era joven y no tenía ayuda de nadie porque en esos casos nadie se quiere involucrar”, se descargó.

El dolor era inmenso y hasta el día de hoy sostiene que a su primer hijo lo tuvo dos veces porque cuando el hombre se llevó al pequeño, se animó a ir a defensoría para tratar de recuperarlo. Pasaron varios meses y al noveno la defensora se lo restituyó.

“Fue tremendo no solo para mí sino para mi hijo, que hasta hoy recuerda lo ocurrido, él también quedó marcado por tanta violencia. Supe enfrentar tanto dolor de los golpes físicos como los del alma. Estos últimos no se van, no se irán creo que nunca; son marcas que no se ven, pero están como una herida abierta por dentro y duelen”, sostuvo.

“A pesar de todo, traté de salir adelante, de luchar sola. Muchas veces he pasado hambre, pero a mi hijo nunca le dejé faltar nada porque el padre no se preocupó jamás por darle siquiera un pedazo de pan, eso también es violencia”, dijo Claudia con lágrimas en los ojos y pidiendo no ser fotografiada.

Y continuó: “Hay hombres que sienten que la mujer es de su propiedad, que pueden hacer con ella lo que se les antoja afectando seriamente su integridad, pero también afectando a los hijos. No voy a olvidar jamás cada marca que me dejaba en la cara, en el cuerpo, en una oportunidad me pegó tan mal que me perforó un tímpano, hasta hoy tengo esa secuela física”.

Aunque siguió con su vida, le resulta difícil curar las huellas que dejó en ella la violencia. No obstante, con el paso de los años fue superando como pudo lo vivido.

“El hombre violento muchas veces no llega a quitar la vida de un mujer, pero mata sus esperanzas, sus ilusiones, mata la integridad de una como mujer, la autoestima. De a poco se va logrando al menos a aprender a convivir con esas marcas, con esas heridas del alma que están ahí adentro de uno cada vez que se recuerda duelen como el primer día”, recordó la mujer.

Con experiencia en lo vivido en carne propia, Claudia recomienda a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia que no se queden en ese mundo, que salgan, que huyan.

“Que la Justicia escuche más a la mujer, que no se las subestime cuando van a denunciar, que se actúe rápido y que las mujeres no crean que el hombre violento se arrepiente de lo que hace”, instó.

“Que las madres y padres eduquen a sus hijos para que respeten no sólo a la mujer sino a todos”, finalizó.