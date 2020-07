Jueves 16 de julio de 2020 | 16:01hs.





En este sentido, Aldo Leporati, quien supervisa las operaciones de Porter Novelli Argentina desde hace 16 años y estará a cargo de la disertación “La desinformación y infoxicación y su reputación en las marcas”, habló con El Territorio y comentó por qué le parece importante la omnicanalidad a la hora de diseñar campañas de marketing.





“Es una forma de construir marca y que lleve a tener una buena reputación. Hoy las empresas tienen un gran desafío en cómo se comunica frente a la demanda de información de sus distintos tipos de públicos y grupos de interés a los cuales se dirige. Ellos tienen sus expectativas y distintas necesidades de conocer más información de alta calidad que simplemente la de los productos o servicios a la que están acostumbrados”, dijo el experto en crisis management.





Para lograr una correcta atención del cliente a través de los medios digitales, habría que prestarle especial atención al diálogo, dice Leporati, ya que “las marcas deben generar un espacio de interacción constante para dar a conocer las tendencias de cómo impacta ‘el negocio’ y derrama a otros sectores. Sobre todo visibilizar novedades e intercambiar ideas y experiencias, y difundir opiniones de expertos, para promover el intercambio abierto de buenas prácticas y casos de éxito”.





Como decía Peter Drucker, el padre del management moderno: ‘Si quieres algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo’. Si queremos seguir enviando un comunicado en general, es como si disparáramos un escopetazo y rezáramos para que llegue al público target y que ojalá además entiendan el mensaje. La barrera acá es que no hay reacción, retroalimentación o feedback, no permite tener un código en común y la comunicación en definitiva no cumple con su propósito”.





Según el profesional, los aspectos positivos que se lograrían al implementar esta forma de trabajo son el alentar y enriquecer la conversación con la comunidad en varias temáticas relevantes para el progreso de la sociedad, en un contexto de audiencias exigentes y multiestimuladas.





El 6º Congreso de Marketing tendrá lugar mañana 13.30 horas y además de Leporati, contará con la presencia virtual de Romina Rago, gerente de Marketing Corporativo en Molinos; Sebastián Iorino, abogado comercial, con una titulación en Graphics Sales Specialist; Ramiro Schemper, director de Cine y Productor Audiovisual, emprendedor y apasionado por la innovación; Santiago Olivera, publicitario, presidente VMLY&R, director (y ex presidente) Asociación Argentina de Publicidad; Marcelo Rodríguez, de Marandú Comunicaciones; Agustín Quintás, de Google; Alexandre Jorre, de Amadeus Latam; Silvina Oliva, de Valerio Oliva Forestal; y Sergio Guelman, de Plastimi.

Ya sólo faltan horas para que comience el Sexto Congreso Regional de Marketing 'Estrategia 360. La era omnicanal', organizado por la Asociación Misionera de Marketing (AMMK). Este congreso será de forma virtual (YouTube) y contará con la presencia de reconocidos empresarios y profesionales del marketing.