Las jubilaciones volverán a aumentar en marzo: de cuánto será el incremento

Martes 21 de enero de 2020





Ese porcentaje no se aplicaría directamente a cada categoría, sino que sería diferente al depender del monto que se perciba con el objetivo de acortar la distancia entre los haberes más bajos y los más altos, como adelantó Cafiero. El 11,5% sobre la masa de haberes actual implicaría un desembolso fiscal de 18.000 millones de pesos.



De acuerdo con las diferentes escalas de haberes, se estima que 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,5% o más, con lo que recortarían la pérdida sufrida en los últimos cuatro años, al tiempo que los restantes, es decir 2,8 millones, profundizarían el retroceso de sus ingresos.

Mientras el Gobierno calcula cuánto será el incremento final para los jubilados en marzo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la intención oficial es "achatar" la pirámide de haberes, porque "no puede haber jubilados que cobren $300.000y otros $14.000".El jefe de ministros aseguró que el Gobierno dará aumentos de suma fija a jubilados y pensionados hasta que haya una nueva fórmula de ajuste automático con una nueva ley. Aclaró que "no es sencillo" determinar una nueva fórmula porque se involucra a una multiplicidad de regímenes que son "muy complejos" y representan derechos adquiridos."Queremos tener una política donde haya cierta equidad entre las jubilaciones. El mundo está yendo hacia eso (un achatamiento). A entender que no puede haber un jubilado de 300.000 pesos y otro de 14.000 pesos", dijo. Cafiero sostuvo que la suma fija representa "una política" que principalmente beneficiará al segmento más bajo, "con un segmento que va a ganarle a la inflación y otro que va a perder".Según adelantaron extraoficialmente desde Anses, en marzo habrá un nuevo aumento, que rondaría en promedio el 11,5%. De todas formas, habrá diferencias de acuerdo al nivel de haberes de cada caso. Así, el Gobierno pondrá en marcha un esquema discrecional en lugar de las subas automáticas que rigieron hasta la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.