Las flexibilidades del streaming en cuarentena

Domingo 22 de marzo de 2020

Desde hace unos días, todos los sitios online y medios recomiendan series, películas, libros, documentales, formas de pasar el tiempo en cuarentena. Ante esta circunstancia, distintas plataformas y empresas decidieron ampliar su gama de opciones. Nuevos contenidos liberados, más servicios gratis y otras disposiciones.

La señal DirecTV, por ejemplo, resolvió que se abrieran sin costo adicional y de manera gradual hasta 91 canales de diversos géneros para todos sus socios. En Argentina, específicamente los usuarios sumarán a su programación hasta 55 canales comunes y 36 HD. Entre ellos figuran Europa Europa, Antena 3 -donde se pueden ver muchas series españolas-,TNT Series, AXN HD, Atres Series, Espn3, BBC y CNN Internacional.

También existe la posibilidad de acceder a plataformas en forma gratuita por un tiempo limitado. Este es el caso de Movistar Play, que permite tener la aplicación gratis durante tres meses y, a su vez, brinda acceso a contenidos originales de Amazon Prime Video y a las señales Nick Jr, Discovery, Sony, History y TNT, entre otras.

Series como Hunters, con Al Pacino, o The Boys, son algunas de muchas opciones que se pueden encontrar en Amazon. Mientras, Vida Perfecta es una serie recomendada con un enfoque feminista o Vergüenza es una comedia española que tiene a Malena, hija de Héctor Alterio como protagonista y también recibió muy buenas críticas. Además, los clientes de Movistar Banda Ancha y Fibra podrán acceder a contenido de apoyo escolar Aula 365 (nivel primario) y Educatina (nivel secundario) de manera gratuita.

Mientras,los clientes móviles podrán acceder a los contenidos de educ.ar sin consumir datos.

Por otro lado, la plataforma argentina Qubit ofrece, desde hace unos días, una una suscripción gratuita por 30 días y cuenta en su catálogo con más de 1000 títulos.

La mayoría de sus opciones son clásicos de Hollywood como, por ejemplo, La princesa que quería vivir, o films clásicos de Alfred Hitchcock como Los pájaros, que permiten descubrir un cine diferente que no se encuentra disponible en otras plataformas.

De la misma manera, la plataforma AcornTV ofrece lo mejor de la televisión británica por siete días. Es una app que invita a maratonear series que no figuran en otro lado, como Patrick Melrose, con Benedict Cumberbatch, y Girlfriends, sobre tres amigas de toda la vida. Ambas son cortas y pueden verse en el lapso de gratuidad de la plataforma.

Los clientes de Cablevisión, Flow y HD, en tanto, podrán tener acceso a las siete señales de FOX que reúne a series como This is Us, Homeland o The Walking Dead. A su vez, informaron desde Telecom que en los próximos días “los clientes de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o smart TV)”. Con esta opción podrán acceder a la televisión en vivo y a las 13 mil horas de contenido a demanda, que incluye series,películas, documentales, recitales, torneos de Esports entre otros.

Asimismo, Personal le otorgó a sus abonados 1 GB adicional por un mes para que puedan seguir conectados desde su celular y WhatsApp ilimitado por un mes, aún si se encuentran en países de riesgo. Para los clientes prepago, se otorgó una recarga extra SOS de 100 pesos.