Las estrellas piden reflexión

Martes 17 de marzo de 2020

Las máximas figuras de la música mundial están subiendo en sus redes sociales mensajes de prevención. Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus y Taylor Swift postearon en Instagram mensajes a sus fans sobre el difícil momento que vive el mundo por el coronavirus.Ariana Grande fue una de las primeras estrellas que se interesó por el tema y le pidió a sus seguidores que se tomaran en serio al virus: “Sigo escuchando a mucha gente decir ‘esto no es un gran problema’ o ‘vamos a estar bien’. Realmente me alucina”, sostuvo. “Por favor lean todo lo que está pasando”, agregó la artista en el mensaje.Lady Gaga fue otra de las voces que se sumaron en las redes. “Amabilidad. Esto nos recuerda lo que es sentirnos y ser un ser humano. Creo que es muy importante reconocer que somos y debemos ser una comunidad especial de tipo global”, escribió la estadounidense.“El coronavirus no tiene prejuicios. Mi pensamiento para el día es aceptar que habrá momentos en que nos sintamos impotentes y fuera de control, pero podemos llenar ese espacio con amabilidad y ser parte de la solución a un problema mundial. Tenemos que aprender a ser amables y cuidarnos los unos a los otros durante este tiempo”, agregó sobre cómo debemos comportarnos.Taylor Swift es otra de las figuras que está muy preocupada por el brote del coronavirus. “Veo que hay gente que se junta, hay encuentros y fiestas. Este es el momento de cancelar los planes”, remarcó la estadounidense. “Hay que aislarse tanto como podamos para no pasarle algo a alguien mayor o vulnerable. Es un momento realmente aterrador, pero necesitamos hacer sacrificios en este momento”, completó.Miley Cyrus, en tono reflexivo, le habló a los fans sobre la pandemia y cómo se deben comportar: “Hay que ser respetuoso, Compasivo. Humano. Mientras nos preparamos para el distanciamiento social. Nadie necesita todas las sopas de los supermercados. Cuanto más compramos, más costosas y escasas serán las necesidades, dejando a muchos sin elementos esenciales. Este es un buen momento para practicar la moderación”.