Las disculpas de Jimena Barón

Viernes 14 de febrero de 2020

A poco más de una semana de haber lanzado la campaña para promocionar su nuevo tema Puta, y a cuatro días de haber tenido que suspender varios shows tras la polémica que se generó, Jimena Barón reapareció en las redes. La actriz y cantante publicó un extenso video en Instagram en el que pide disculpas y reflexiona sobre la violencia entre mujeres.

La cantante estuvo recibiendo contención psicológica por este episodio. “Aparezco ahora que me siento un poco mejor, estoy un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos susceptibilidades quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto. Quería arrancar diciendo eso, las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona lo hice. Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas, de las que no piensan como yo también, de las que eligen cosas que yo no elegiría y esa va a ser mi postura siempre”.

“Intento todos los días ser menos hipócrita y mejor persona, usar mi voz, mi llegada, mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras que son minoría y que tienen necesidades que yo no tengo. Creo que el feminismo, debería tratarse de eso, de la otra, no de lo que necesito yo. Es un camino, un aprendizaje, tal vez lo hacen en sus casas, leen, piensan y se pueden equivocar. Un día piensan una cosa, otro día otra, ustedes hacen ese recorrido en su casa, yo en público bajo el ojo de muchísima gente”.

Y siguió: “Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, eso es muy triste, yo estuve bastante aislada por un tema de salud, estuve como el orto; no interesa, no quiero ponerme en víctima. No estoy al tanto de todo, sé que salió mucha gente a decir de todo, pero la violencia entre nosotras no, ni lo digo por mí, sé que hay mujeres que salieron a hacerme mierda, no las puteen. La guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo, con el patriarcado, tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, cuando no estamos de acuerdo y cuando no es por nosotras”.

La semana pasada, Buenos Aires, amaneció empapelada con afiches con la figura de Jimena con poca ropa y un número de teléfono celular, para promocionar su última canción.