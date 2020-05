“Las Copas se van a jugar y terminar”

Martes 26 de mayo de 2020

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, reafirmó el compromiso de reanudar y terminar las copas Libertadores y Sudamericana suspendidas en marzo por la pandemia de coronavirus.“Estamos trabajando fuertemente en conjunto con todos los países. Nuestra única obsesión es que la pelota siga rondando. Se van a disputar ambos campeonatos y se van a terminar”, garantizó el máximo dirigente del fútbol continental.En un video institucional publicado en redes sociales, Domínguez anunció que el personal de la entidad regresó a sus tareas en las oficinas situadas en la ciudad paraguaya de Luque con el objetivo de “hacer que lo antes posible se pueda poner a jugar la Copa Libertadores y la Sudamericana”.“Hace dos meses, por el coronavirus, tomamos la decisión de parar la Libertadores y la Sudamericana y también la de cerrar nuestras oficinas para cuidar la salud de la gente. Pasó el tiempo, fuimos a nuestras casas, fuimos obedientes en recibir y aceptar lo que las autoridades sanitarias nos recomendaron y jugamos de local, en casa”, recordó el directivo como cierre de esa etapa.Al mismo tiempo, dejó en claro que no van a apurar el regreso a las canchas en el esquema internacional: “Primero la salud, después la competición”. “Cuídense, que lo más importante es que cuando volvamos estemos todos juntos”, cerró el presidente de Conmebol.La Copa Libertadores, en la que participan River, Boca, Racing, Tigre y Defensa y Justicia, quedó interrumpida tras disputarse la segunda fecha de la fase de grupos.Por su parte, en la Sudamericana, con Independiente, Vélez, Lanús y Unión de Santa Fe en carrera, el receso luego de la ronda de 32avos. de final.Si bien el anuncio de Domínguez hace hincapié en que volverán los torneos continentales no aclara cómo ni cuando y en ese sentido mucho tendrá que ver la situación de cada país.Brasil es el país más perjudicado de Sudamérica por el coronavirus y uno de los más afectados por la pandemia, con más de 23 mil muertos.Seguramente el regreso de la Libertadores y de la Sudamericana serán sin público y bajo grandes medidas sanitarias, aunque todavía en el mundo no hay antecedentes, ya que la Liga de Campeones de Europa no se reanudó y sería el modelo a seguir, sobre todo porque en el Viejo Continente se están acercando al verano.