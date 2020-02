Las confesiones de Verónica Monti, ex de Sergio Denis

Sábado 8 de febrero de 2020

Verónica Monti, ex novia de Sergio Denis, atraviesa un delicado momento económico. En su visita al programa Incorrectas, conducido por Morial Casán, la periodista se sinceró: “Tengo que dejar el departamento en marzo”. Y Casán se animó a preguntarle si en algún momento había pensado en ejercer la prostitución como salida laboral. “No, me lo ofrecen permanentemente. La verdad que no. Tuve la oportunidad, yo tengo 41, a los 35, de entrevistar a un par de prostitutas y el sufrimiento que llevan adentro es inmenso y la verdad que a mí no me da el alma”. “Estoy sin laburo. Haber estado en la tele y todo esto, me mareé”, reconoció a propósito de su exposición mediática y aseguró que nunca recibió ayuda económica por parte de Sergio Denis mientras estuvo en pareja con él. “Sergio no tiene un peso. Vivía en un departamento uno por uno. Lo que tenía se lo llevaban, y así quedó, en la ruina, no tiene nada”, sentenció.