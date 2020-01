Las confesiones de Penn Badgley

Lunes 27 de enero de 2020

La serie de Netflix ‘You’ se ha convertido en un verdadero éxito e incluso para alegría de sus fans, ya tiene confirmada su continuidad en una tercera temporada.Penn Badgley, quien interpreta a Joe, el complejo personaje principal, dio detalles sobre lo que pasaba en el set durante el rodaje de la segunda entrega de la historia. En ese sentido, reveló qué escena le dio más asco filmar.“Cuando Delilah está muerta en el suelo de la jaula, con su garganta cortada, la cantidad de sangre falsa que se requería para que pareciese real fue más horrible”, contó Badgley.Asimismo, hizo mención al asesinato de Jasper Krenn (Steven W. Bailey), el criminal a quien Will le debe dinero, aunque entre las escenas más “difíciles” de grabar, puso en primer lugar el de la muerte de Delilah, ya que según precisó “hasta le produjo náuseas”.A fines de diciembre Netflix estrenó la segunda temporada de You, serie originalmente de Lifetime basada en la novela homónima de Caroline Kepnes que sigue la historia de Joe, un empleado de librería que se obsesiona con las mujeres de las que se enamora al punto de cometer brutales asesinatos para retenerlas. La tercera temporada de You contará no sólo con Penn Badgley sino que además estará presente la protagonista femenina, Victoria Pedretti (Love), quien también causó un fuerte impacto en los espectadores en la temporada inicial, y promete dar mucho más que hablar.