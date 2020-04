Las citas virtuales de Muscari en cuarentena

Domingo 5 de abril de 2020

José María Muscari pasa la cuarentena solo y en una entrevista con Teleshow contó que para pasar el tiempo organiza citas virtuales para conocer gente: “Tuve tres citas, con alguien de la salud pública, un jugador de fútbol y un contador”.“Me armó las noches del fin de semana”, contó el actor y director sobre la convocatoria on line que realizó para contactar con hombres a distancia.“La estoy llevando muy bien, con mucha tranquilidad y el mayor positivismo posible”, dijo Muscari sobre el aislamiento por coronavirus. El creador de múltiples éxitos teatrales estaba disfrutando de la respuesta de su espectáculo Sex, que debió levantar funciones con localidades agotadas. Y ya está trabajando en su próximo proyecto: “Terminé de escribir, con Mariela Asensio, la obra sobre los conceptos de Facundo Manes. Se llama Perdida mente, y apenas pase todo esto mi plan es empezar a ensayarla”.La nueva obra, que cuenta con el apoyo de la fundación Ineco, tendrá a cinco mujeres en escena: la protagonista será Claudia Lapacó.Solo.Me llevo muy bien. Soy un extraño caso: puedo tener momentos muy buenos en convivencia, de hecho, estuve cuatro años en pareja y conviví, por única vez en mi vida, pero también tengo muy desarrollado el gusto, no por la soledad, sino por la individualidad. La paso muy bien. No es un conflicto para mí la situación de estar solo. Quizás es más conflictiva la situación de no poder visitar a mi mamá. Me preocupa por la edad, por un montón de cosas. No porque no me aguante estar solo; dentro de la situación atípica que estamos viviendo los argentinos la estoy pasando muy bien.Soltero totalmente. Por eso lancé algo que hice todo el fin de semana, con lo que estuve muy ocupado: la cita virtual. A partir de la cuarentena me parecía que era una muy buena oportunidad para hacer una cita virtual. Lancé una convocatoria en mi Instagram para que todos los hombres que quisieran tener una cita conmigo me escriban, y yo iba a seleccionar a tres pretendientes y tener mi cita virtual. Una el viernes, otra el sábado y otra el domingo. Las tuve, estuvo buenísimo.