Las cinco reglas del plan de Alberto para reactivar la economía

Martes 4 de agosto de 2020 | 21:28hs.

Tras el acuerdo con los principales grupos de acreedores para reestructurar la deuda bajo ley extranjera, el Gobierno ya se enfoca plenamente en la estrategia para reactivar la economía, que viene duramente golpeada por dos años de recesión y una pandemia mundial sin precedentes.







En diálogo con C5N, el presidente Alberto Fernández contó cuáles son los cinco pilares para pensar en salir de la crisis.





-Desendeudamiento: este paso ya comenzó en la madrugada de este martes aunque todavía queda resolver el canje de deuda externa bajo ley local y la situación con el FMI. "Mientras estemos endeudados estamos totalmente condicionados", sostuvo Fernández.





-Acumular reservas: "Eso da fortaleza a la economía", dijo el presidente.





-Tener un dólar competitivo: respecto a este punto, el mandatario aclaró que "no significa tener un dólar alto" ni implica tener que devaluar sino mantener un tipo de cambio "que permita colocar nuestros productos en el mundo".





-Equilibrio fiscal: "Hay que recuperarlo cuanto antes", expresó.





-Balanza comercial positiva

En una entrevista con Gustavo Sylvestre en el programa Minuto Uno, el mandatario subrayó que "lo que hace falta no es planificar tanto, sino tener en claro los objetivos".









Además enumeró: "El segundo objetivo es que eso que se produzca se exporte lo más que se pueda y lo tercero es importar cada vez menos insumos".





Volver dignamente

"No nos hemos peleado con los acreedores. Nunca fuimos a pelear. Hemos regresado al mundo dignamente, sosteniendo nuestra bandera y principios. Voy a estar eternamente agradecido al Papa Francisco porque él en silencio nos ayudó muchísimo", destacó el mandatario.









"Reconozco haber sido un poco agresivo", dijo Alberto Fernández en torno a la negociación de la deuda y reveló que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna le habían sugerido moderarse. "Hoy estamos volviendo a entrar al mundo con esto que ha pasado y lo mejor, lo peor para ellos, que nos ha pasado como Argentina es que estamos entrando dignamente. No nos hemos peleado con los acreedores ninguna nos peleamos fuimos a resolver un problema. Hemos ingresado dignamente, sosteniendo nuestros principios", aseveró respecto a la reestructuración.





Respecto a otro de los lados positivos de la renegociación de la deuda, Alberto Fernández afrimó: "Vamos a poder evitar la lógica del ajuste". En ese sentido, agregó: "Lo que recuperamos fue capacidad de decidir cómo usar nuestros recursos".









Además reveló cinco reglas guía en materia de política económica: "Desendeudémonos; acumulemos reservas porque da fortaleza a la economía; como quiero exportar, tengamos un dólar competitivo que le permita a la Argentina meter sus productos en el mundo; recuperar cuanto antes el equilibrio fiscal; y que tengamos superavit comercial".





Por último resaltó que el valor del dólar: "Va a estar en el precio que nos permita vender al mundo"

"Los dos últimos planes económicos que escuché fueron de Prat Gay y Dujovne. Prat Gay dijo que iba a salir del cepo y el dólar no se iba a mover, y aumentó el dólar y no volvimos más de la inflación. Y el de Dujovne rectificando un presupuesto aprobado una semana antes donde las metas de inflación estaban totalmente desvirtuadas", sostuvo por C5N.





"El Papa (Francisco) me dijo que Georgieva 'vio la pobreza en su niñez muy de cerca y entiende lo que es la pobreza'", resaltó Fernández"Mi primer objetivo es la generación de inversión y trabajo", indicó, y puntualizó que también busca un "dólar competitivo y acumular reservas".Siempre en C5N, señaló que "todo lo que hagamos en política debe ser pensado en esos objetivos", mientras criticó los planes económicos llevados a cabo por los ex funcionarios Nicolás Dujovne y Alfonso Prat Gay.Además, destacó que "en los objetivos finales" dentro del Gobierno no hay "diferencias". "Esto que hemos logrado es el resultado de todo un Gobierno", remarcó.De cara a sus planes en política económica, enumeró: "Mi objetivo es la generación de inversión y de trabajo, el segundo es que de eso que se produzca se exporte lo más que se pueda, lo tercero es que se importen cada vez menos insumos".En otro tramo de la charla Fernández crítica que "los dos últimos planes económicos que escuché fueron los de (los exministros de Economía del macrismo) Prat Gay y Dujovne", que, según afirmó, generaron inflación "de la cual no se volvió más" para atrás.El presidente valoró esta noche que al frente del FMI esté la economista búlgara Kristalina Georgieva, porque apoya a la Argentina en las tratativas por la deuda y,además, "conoce la pobreza".