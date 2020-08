Las cinco mejores playas según la opinión de viajeros - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Todos los años la plataforma de viajeros Tripadvisor reúne todas las opiniones, las calificaciones y los elementos guardados que los viajeros comparten en todo el mundo y usan esa información para destacar lo mejor de lo mejor.El Travelers Choice tiene en cuenta la calidad, cantidad y actualidad de las críticas y opiniones enviadas por los viajeros en Tripadvisor durante un período de 12 meses, así como la tenencia y clasificación de una empresa en el Índice de popularidad del lugar.Las cinco mejores playas elegidas por los viajeros que dieron sus “me gusta” y opinaron positivamente en la plataforma son Baia do Sancho, en Fernando de Noronha (Brasil); Grace Bay Beach, Providenciales, Islas Turks y Caicos; Playa Paraíso Cayo Largo, Cuba; Isola dei Conigli, Lampedusa, Islas de Sicilia y Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasil.Para visitar Baía do Sanho antes es necesario llegar a Fernando de Noronha, ubicado a 545 kilómetros de Recife, en el estado de Pernambuco. Una de las mejores épocas para conocer a Baía de Sancho es en el período lluvioso, generalmente de abril a junio. En este período, la playa reserva una sorpresa: dos cascadas se forman y fluyen del precipicio como dos cortinas de agua.En un entorno de naturaleza única, la playa, al estar dentro del Parque Nacional Marino, está protegida y su acceso está limitado mediante el pago de una “Tasa de Preservación” y el tiempo de visita está tasado en dos horas lo que hace que la playa no esté masificada.La playa forma parte del Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha (Brasil) reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además de ser un lugar donde se puede disfrutar de las playas y de la singular belleza natural, alberga un ecosistema delicado con especies que están en peligro de extinción, siendo considerado este archipiélago como un santuario para muchas especies. En el interior del Parque, además de Baía do Sancho existen otras playas como Playa de León en las que se puede pasear en barco, hacer inmersiones marinas y contemplar delfines desde el mirador de la Bahía de los Delfines.Grace Bay Beach está en las Islas Turcas y Caicos son parte del archipiélago de las Bahamas mas alejadas de Florida, aunque en realidad son un archipiélago independiente. En líneas generales la gente va a este lugar buscando playas y buceo, buceo y playas. Algunos viajeros consideran que hacen falta lugares de interés, pero el poder del sol Caribeño convence a mas de uno de que se lo puede pasar genial.Su nombre deriva de los cactus turcos que abundan en la isla, ya que tienen la punta de color rojo, como los sombreros tradicionales de los turcos, y lo de Caicos, es un derivado de los cayos o islotes.Las actividades de buceo en estas islas son mundialmente reconocidas, así que no serían necesarios muchos museos para disfrutar de este entorno. Sorprendentes paisajes acuáticos ocupan millas y millas de arrecife de coral.El nombre no está escogido al azar y esta playa realmente es un paraíso. Apenas tiene profundidad, es prácticamente una piscina natural, por muy hondo que se meta el viajero, el nivel del agua no pasará la cintura. Tiene un saliente de arena formando una manga que comunica dos partes de la playa.El agua tan cristalina permite ver, sin necesidad de gafas de bucear, estrellas de mar, rayas nadando cerca de la orilla o diminutos peces alrededor de tus pies.Aunque Lampedusa vive del turismo y todavía un poco de la pesca artesanal, llegar sigue siendo un desafío.Al placer de ir descubriendo los principales lugares y playas –Cala Pisana, Cala dei Francesi, la Isola dei Conigli, el faro de Capo Grecale, la bahía de la Tabaccara– se le suma la experiencia de encontrarse con testigos locales que vieron la transformación de Lampedusa, de remota isla de vida penosa para los pescadores, en meta turística de los VIP de media Europa. Por no hablar del sueño de los miles de refugiados que llegan hasta sus costas desde los países en conflicto en Medio Oriente: junto al pequeño puerto, las barcazas abandonadas de los inmigrantes brindan un mudo testimonio de esa odisea.La playa es de arena blanca y el agua es tan turquesa que deslumbra, solía -antes de la pandemia- estar repleta de lado a lado, por lo que había que poner una sombrilla arriba. Quienes no llevaban la suya podían alquilar sombrillas y mesas a 30 reales. Sin sombrilla no hay sombra y el sol noquea.El agua si bien no es lo cálida que se espera, es mucho más agradable que Praia Grande.Hay que ir temprano porque cerca de las 18 ya no hay sol en la playa y la cosa cambia. No hay que olvidar el protector solar porque se vuelve frito. Si bien había puestos donde comprar algo para tomar o comer, hay que llevar agua para ahorrarse unos pesos.