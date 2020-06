Las cesáreas aumentan el riesgo de complicaciones en embarazadas con Covid-19

Sábado 13 de junio de 2020 | 12:40hs.

Si en situaciones normales las autoridades sanitarias tratan de reducir la creciente tasa de cesáreas, en plena pandemia de COVID-19 la recomendación de priorizar el parto natural -salvo en casos de estricta necesidad- se plantea como más importante aún.Los resultados de un estudio realizado en España son determinantes. El artículo, publicado esta semana en la revista médica JAMA, muestra que las cesáreas se asocian con un agravamiento del estado de las embarazadas con coronavirus asintomáticas o con síntomas leves.El 21,6 por ciento de las analizadas sufrieron un empeoramiento de su situación clínica, frente al 4,9 por ciento de las que dieron a luz por vía vaginal. Tras la intervención, un 13,5 por ciento de las madres tuvieron que ser ingresadas en la unidad de cuidados intensivos (UCI), frente a ninguna de las que dieron a luz por vía vaginal.También se asocian con un mayor porcentaje de ingreso de los recién nacidos en las unidades de cuidado neonatal: un 29,7 por ciento frente a un 19,5.“La cesárea, como toda cirugía, produce inflamación, que se suma a la ya producida por la infección. Ese estrés fisiológico hace que aumenten las complicaciones tras la intervención en las mujeres con COVID-19", explica Óscar Martínez Pérez, autor principal del estudio.Como consecuencia, tienen "mayor riesgo de necesitar asistencia respiratoria, de sufrir deterioro clínico y de ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos”, continúa el adjunto del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda (Madrid).No es sólo la cesárea, subraya Martínez Pérez: cualquier cirugía en enfermos de coronavirus aumenta el riesgo de complicaciones pulmonares o incluso de muerte, según una investigación publicada el pasado 28 de mayo en The Lancet. “No hay alternativa a operar un traumatismo urgente, pero si se puede parir por vía vaginal es mejor para la madre y el niño”, afirma.El obstetra cuenta que en las primeras semanas de la crisis sanitaria causada por la pandemia en España, se practicaban más cesáreas en las embarazadas con coronavirus por miedo a la transmisión vertical y a que la madre sufriera complicaciones.A falta de experiencia con la enfermedad y de evidencia científica, solo se contaba con la referencia de dos estudios chinos en cuatro y nueve partos, y todos menos uno habían sido por cesárea.Tras analizar los datos de 78 partos de mujeres con coronavirus sin síntomas o con síntomas leves, la conclusión es que "hay que intentar -como siempre, remarca Martínez Pérez-, evitar la cesárea. Sólo el hecho de hacerla empeora el pronóstico de estas pacientes”.Distinto es el caso de las mujeres en estado grave, en los que la indicación de realizar o no la cesárea dependerá del estado de la madre y de lo que aguante, pues el parto consume mucho oxígeno. Las cuatro mujeres en este estado incluidas en el estudio necesitaron cesárea e ingreso en la UCI.De las 78 pacientes asintomáticas o con síntomas leves, 41 dieron a luz por vía vaginal (un 53 por ciento) y 37 por cesárea (un 47 por ciento), 29 de ellas por indicación obstétrica y ocho por síntomas de Covid-19.Es decir, una tasa muy por encima del 15 por ciento recomendado por la OMS y del 26 por ciento de la media en España en 2018. De estas 37 mujeres, cinco (13,5 por ciento) tuvieron que ingresar en la UCI, y ocho sufrieron un deterioro clínico (el 21,6).Once de los bebés nacidos por cesárea (29,7) requirieron cuidados intensivos neonatales. De las 41 que dieron a luz por vía vaginal, dos empeoraron su estado (el 4,9), pero ninguna entró en la UCI. Ocho recién nacidos (19,5 por ciento) fueron ingresados en neonatos.Para el estudio -explica su autor- se hicieron los ajustes necesarios sobre el estado previo de la madre, de forma que lo único que diferenciaba a las pacientes de un grupo y de otro era el tipo de parto.Estos datos fueron recogidos en marzo y principios de abril por los profesionales del grupo Emergencia Obstétrica España, formado por más de un centenar de ginecólogos y matronas de hospitales que atienden unos 160.000 partos anuales, es decir, el 30 por ciento del total, y que pusieron en marcha un registro de partos con Covid-19.No es solo la cesárea, cualquier cirugía en enfermos de coronavirus aumenta el riesgo de complicaciones pulmonares o incluso de muerte.La limitación actual del estudio es el bajo número de casos incluidos, que hace que el intervalo de confianza sea muy amplio. Martínez Pérez adelanta que se está preparando otro más amplio con casi 500, así como otro internacional con mil pacientes.“Es interesante, da una primera foto de los resultados perinatales en partos vaginales y por cesárea”, opina Juan Luis Delgado, presidente de la sección de medicina perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), independiente del estudio.Esta foto -dice Delgado- muestra cómo esas primeras semanas de pandemia en España se llevaban a cabo muchas conductas en las zonas de parto sin evidencia científica, porque no había aún, lo que explica el alto porcentaje de cesáreas.Por tanto -advierte-, no se puede extrapolar a la situación actual, en la que se pasó de practicar la intervención a las enfermas en el tercer trimestre porque se creía que así se evitaban complicaciones, a no finalizar la gestación a menos que sea necesario porque exista riesgo para el bienestar fetal o materno.Aunque incide en que la serie del artículo publicado en JAMA es muy pequeña, y faltan por describir factores importantes, coincide con Martínez Pérez en evitar la cesárea si es posible, y no indicarla nunca directamente porque la gestante tenga Covid-19.Recuerda también que el mayor riesgo de episodios trombóticos que provoca el coronavirus se agrava con la cirugía. Como explica Delgado, la SEGO aboga actualmente por “tratar la enfermedad, si la mujer está en un estado aceptable de salud, es decir, con síntomas leves o moderados, y esperar a que se cure" y evolucione el parto.En caso de que sea necesario finalizarlo, “lo ideal es tratar de inducirlo en vez de realizar una cesárea, excepto si se piensa que la madre o el feto no van a soportar las horas de un parto inducido”.