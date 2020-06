Largas filas para adquirir huevos en la capital misionera

Viernes 12 de junio de 2020 | 11:00hs.

Unas de las postales que se volvieron repetitivas, aunque aún es inusual en la capital misionera,son las largas filas que se forman para adquirir cajas o maple de huevos a buen precio.





En la mañana de este viernes, esta imagen se dio a conocer y El Territorio se acercó a hablar con Sergio Uhrig gerente de Huevo Campo ubicado en avenida Tierra del Fuego casi Rademacher quien comentó que la demanda aumentó hace unos 30 días, "nosotros estamos entrando con lo mismo que entramos siempre, pero realmente la demanda este año nos ha superado, nunca hemos tenido la influencia de gente que estamos teniendo en este momento".





Finalmente detalló que la carga que llega a las 5 de la mañana generalmente a las 9 o 10 de la mañana ya se termina pero que esta situación es difícil de solucionar, "no podemos aumentar la producción, no de un día para el otro, dependemos de un proceso natural en el cual una gallina pone 260 huevos en el año, no podemos pedirle que ponga más".





Por su parte, Mirta Pereyra de 63 años, clienta del lugar dijo, "hice una hora nomas de fila, dicen que se consume mucho el huevo, yo compro siempre para cocinar milanesas, tortas y ahora me vendieron sólo en bolsa. Ayer ya vine a las 8:30 y ya no conseguí pero como vivo cerca desde las 6 ya escucho que hay mucho movimiento en las calles haciendo la fila y yo creo que es por el encierro y uno busca cocinar más chipitas, reviro y todo lo que incluye el ingrediente del huevo".

"Esto se debe a que esta muy barato ya que mantenemos el valor en 200 pesos y las personas conocen la calidad del producto, entonces al haber un incremento en la demanda la cara más visible y donde más se nota ese incremento es acá. Estamos en época donde se produce algo menos, esto pasa a nivel nacional, que está faltando mercadería, a veces vemos en los noticieros que en otras provincias hay personas que hacen filas desde las 12 de la noche para comprar una docena de huevo, nosotros no hemos llegado a eso todavía pero si recibimos desde las 5 de la mañana a las personas", destacó.Además Uhrig sostuvo que tienen una clientela habitual, "a los negocios que habitualmente nos compran tratamos de cumplirle porque siempre nos compraron. Aquella persona que quiera comprar una caja, le damos media (15 docenas) cosa de que todos puedan llevar el producto y nosotros podamos sobrellevar la situación. Pero si se prioriza a nuestra clientela de hace años, y para aquellos que producen (panaderías, fábrica de pastas, bares, restaurantes).