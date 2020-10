Lanzaron el Mejor Oberá para impulsar el consumo local - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

En la jornada de ayer, el gobierno provincial presentó el programa de fomento al consumo Mejor Oberá. Se trata de un evento que se relanza con el objetivo de impulsar las compras locales y las visitas turísticas a la Capital del Monte.La presentación se realizó mediante una conferencia virtual en la que estuvieron el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, su par de Turismo, José María Arrúa; el intendente obereño Carlos Fernández y el presidente de la Cámara de Comercio local, Carlos Milenickzuk, además de representantes turísticos y comerciales de la zona.Al respecto, el gobernador indicó: “Para nosotros, en estos tiempos, continuar con el movimiento económico de la provincia es fundamental, es una de las premisas que llevamos adelante y que podamos llegar con los diferentes programas, más allá del Ahora Misiones”.Mejor Oberá se trata de un evento de descuentos, rebajas, planes de financiación exclusivos y otros beneficios para quienes realicen compras y accedan a los servicios en Oberá, entre el 3 y el 8 de noviembre próximo.“Con esto vamos a posicionar a la ciudad como un lugar atractivo y con precios que sean competitivos, fortaleciendo el área comercial, turística y de servicios”, remarcó Herrera Ahuad.El ministro Safrán explicó que el evento es organizado por la Cámara de Comercio en conjunto con el municipio. Los comercios que participan harán importantes descuentos para los consumidores.“Dentro de esos días, justamente la Provincia con el Banco Macro participan con la posibilidad de comprar con la tarjeta de crédito del 5 al 8 de noviembre, porque en los días anteriores (3 y 4) está vigente el Ahora Misiones. Dentro de Mejor Oberá, los comercios van a poder vender hasta en seis cuotas sin intereses, los rubros incluidos en el Ahora Misiones, sumando hoteles, hosterías y restaurante”, resaltó.Indicó además que “para los comercios de rubros de colchones, electrodomésticos, motocicletas y materiales de construcción se pueden pagar hasta en 12 cuotas sin intereses”.Detalló que los comercios que quieran participar van a tener tiempo hasta el 18 de octubre para adherirse.Por su parte, Mielinczuk recordó que el Mejor Oberá había comenzado a principios de 2000.Manifestó que “es muy importante el trabajo en equipo y claramente se ve acá, en la interacción público-privada, en el caso particular de los comerciantes de la zona centro. Nosotros invitamos a todos los consumidores de Oberá, la zona centro y por qué no, de Posadas y toda la provincia, ya que la amplitud en el tiempo de que empiece el martes 3 hasta el domingo 8 tiene dos objetivos: lograr el distanciamiento y que no haya aglomeraciones y por otro lado, promocionar y difundir el comercio digital”.Dirigiéndose a los comerciantes, pidió que los descuentos y promociones sean reales y verdaderos, sin previos aumentos. Además solicitó extremar cuidados sanitarios y de higiene.En tanto, el ministro Arrúa indicó que se pondrán a disposición las herramientas turísticas, para que sea un fin de semana con visitas a los atractivos turísticos.“La idea es que la gente pueda quedarse, dormir en los hoteles, visitar las termas, el Jardín de los Pájaros, el Parque de las Naciones, todos los atractivos debidamente habilitados y con los protocolos adecuados, para que tengamos en Oberá la mejor oferta para la zona centro en esos días y fundamentalmente buscar que la reactivación del turismo siga siendo gradual”, apuntó.Mientras, el intendente obereño agradeció a las autoridades e instituciones involucradas.“Tenemos la oportunidad de mostrar a Oberá como ciudad no sólo en lo local, sino en lo regional, para todos los misioneros, de que conozcan los atractivos turísticos, hotelería, espacios naturales, de que puedan venir a servirse en Oberá de todo lo que vamos a poder ofrecer desde los comercios”, concluyó.