Lanzan una app que permitirá la atención médica en línea - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Por Damián Cunale política@elterritorio.com.ar

La aplicación ya se puede descargar en los smartphone, registrarse y a partir del próximo lunes estará vigente su funcionamiento.





Cómo descargar la aplicación La aplicación Alegra Med comenzará a funcionar a partir de este lunes pero ya puede descargarse a través de Google Play Store en teléfonos celulares, tablets o PC. Por el momento será compatible con el sistema Android pero ya se trabaja para que puedan tenerlo también quieres tengan celulares con el sistema operativo IOS. Dentro de la aplicación quedará además guardada la historia clínica de cada paciente.

A partir de este lunes estará lista para comenzar a usarse Alegra Med en Misiones, una aplicación para atención médica en línea, a través de un teléfono celular, tablet o PC, que permitirá gestionar la atención médica, exámenes o recetas sin la necesidad de trasladarse hasta el centro de salud.Alegra Med es una aplicación implementada por el gobierno de Misiones, en el marco del Ministerio de Salud Pública y del Parque de la Salud. El encargado de presentarla fue el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien junto al titular del Instituto Misionero del Cáncer, Ángel D’Annunzio, y la directora de internación domiciliaria, Cecilia Herrera, explicaron el funcionamiento de la aplicación y su alcance.Se trata de una herramienta que permitirá que un gran número de misioneros no se vea obligado a trasladarse cientos de kilómetros, con el gasto económico y de tiempo que ello implica, sólo para solicitar un receta de medicamentos o un examen. Además, permitirá resolver emergencia de baja gravedad; o hacer un primer avance en problemas de mayor complejidad, asegurando una rápida atención del paciente al llegar al centro de salud.Una herramienta que, en palabras del gobernador Herrera Ahuad, “brindará mayor inclusión al servicio de salud”.La aplicación podrá ser descargada desde el Google Play Store, para ser instalada en los smartphone o tablet con sistema Android. Luego estará disponible también para los que tengan sistema operativo IOS. Allí se la encontrará como Alegra Med, y solo habrá que instalarla para comenzar a utilizarla. Dentro de la aplicación, quedará además guardada la historia clínica de cada usuaria/rio “para que no tenga que ir a visitar a los médicos con todos los papeles de su historia clínica bajo el brazo”, aseguró Herrera Ahuad.“Esta es una oportunidad para poner en manos de los misioneros una herramienta de gestión sanitaria de gran innovación tecnológica, que tiene una avanzada muy importante en la inclusión de todos los misioneros para el acceso para gestionar la salud a través de la tecnología”, afirmó el gobernador, quien además aseguró que se trata de una herramienta “única en la Argentina porque abarca a todo el universo de ciudadanos misioneros”.Bajando la app el usuario podrá solicitar asistencia sobre la gestión de su salud. “Podrá gestionar sus necesidades de salud sin necesidad de tener que trasladarse a un centro asistencial”, explicó Herrera, quien aseguró que se trata de “una oportunidad que se da a los misioneros que viven lejos de los centros de alta complejidad y muchas veces necesitan gestionar una asistencia médica”.La asistencia a través de la app no será sólo técnica, “será extremadamente humana”, se explicó al indicar que habrá una instancia de atención cara a cara, tecnología mediante, entre el paciente que así lo requiera y un profesional de la salud. Una comunicación por videoconferencia que contará con un sistema de video y de audio de calidad para asegurar la atención.El médico podrá, de esta manera, gestionar una solicitud de exámenes, hacer recetas o decidir y tramitar la derivación del paciente a un centro de atención de mayor complejidad para profundizar estudios físicos o para la atención del problema de salud.Así, esta aplicación “vincula al ser humano, desde su salud, con la tecnología y la respuesta del profesional”, explicó el gobernador en la presentación.Allí el mandatario provincial explicó que “si alguien tiene que hacer una receta, y para eso debe movilizarse 100 o 200 kilómetros, podrá hacer la gestión desde su propia casa, una gestión que irá al profesional para que después vuelva (en modo de receta) para que pueda gestionar el acceso a la medicación”.Por todo esto, Herrera calificó a Alegra Med como “una herramienta superadora que vincula la historia clínica con la gestión de la problemática en tiempo real”.