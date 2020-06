Lanzan programa para que trans terminen primaria y secundaria

Sábado 13 de junio de 2020

Cifras que reflejan la desigualdad

La realidad de las personas trans es diversa y en muchas ocasiones está signada por la exclusión y la discriminación. Desde el rechazo de las familias hasta la dificultad para poder acceder al sistema educativo y de salud, derechos básicos para cualquier ciudadano.Si bien en los últimos años el Estado argentino lanzó una batería de medidas para equiparar posibilidades, la realidad muchas veces es distinta.En esa línea, terminar la escuela primaria o secundaria es un derecho a veces vulnerado. Ahora el gobierno de Misiones empezó a implementar un programa de formación educativa destinado a la comunidad trans de la provincia. Se trata de la primera política pública específica en el territorio para el colectivo trans y apunta a que las personas puedan terminar el ciclo básico y obligatorio para lograr una mayor inserción en los niveles de educación superior y acceso a empleos mejor remunerados.Emilia Lunge, coordinadora del Programa Forjarse dialogó al respecto con el programa Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 y amplió sobre la novedad. “La iniciativa surge entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y específicamente con la Subsecretaría de Educación y el Sipted. Dentro del programa ya funciona un núcleo educativo para la terminalidad de la educación obligatoria y lo completamos a través de una red de formación para dar trabajo y generar herramientas de acompañamiento educativo a todas las personas de la comunidad trans”, explicó Lunge.Indicó que la red permitirá trabajar en diferentes instancias, una de ellas será la de recuperar a la educación en sus proyectos de vida “como una herramienta para salir adelante de forma laboral y poder encarar diferentes situaciones. Además hay una instancia para que aquellos que hayan terminado la educación primaria y secundaria puedan tener espacios de orientación vocacional para poder pensar en una educación terciaria o superior y poder dar herramientas reales de trabajo e inclusión”.“No sólo trabajamos para que puedan terminar sus estudios obligatorios sino además pensar en redes de trabajo. Tal es así que en la Subsecretaría de Educación la encargada administrativa del núcleo es una chica trans que nos acompaña y se capacitó en el área”, dijo.Aunque aún no manejan números de la población que no está escolarizada, en un primer acercamiento detectaron que padecieron diversos tipos de discriminación, la mayoría se dio en los entornos familiares. “Muchos no pudieron acceder a trabajos registrados, siempre lo hicieron de forma precarizada y así no pueden amar un proyecto de vida con las mismas oportunidades que otras personas. Por eso hay que generar oportunidades reales donde todos tengamos la misma chance de poder ir a buscar un trabajo, terminar los estudios y tener un proyecto de vida. No están en el mismo escalón que todos para poder acceder a sus derechos”, señaló.Para acceder al programa, que es gratuito, hay que comunicarse a través de Facebook, Twitter o Instagram a ‘Estudiantes Misioneros’ o vía mail a estudiantes@edu.misiones.gov.ar. O de forma presencial en la oficina que funciona en Posadas en la avenida Tambor de Tacuarí esquina calle 93, frente a la plaza 20 de junio.“No tiene cupo y es para todos los que quieran terminar la primaria o secundaria o necesiten hacer la orientación vocacional o acompañamiento pedagógico para retomar los estudios”, precisó Lunge y agregó que además tienen la posibilidad de acceder a las Becas Progresar, ya que no tienen límite de edad para poblaciones vulnerables, entre ellos los y las trans.A pesar de los derechos logrados a través de distintas leyes o programas, la expectativa de vida de las personas trans ronda los 35 años en el país y la discriminación es moneda corriente.Los datos estadísticos son escasos y los existentes reflejan que -al menos en una encuesta hecha en Santa Fe el año pasado- apenas el 5% de las personas trans accede a educación terciaria o universitaria. A nivel más amplio el relevamiento sobre ‘El Clima Escolar en Argentina’ dirigida a jóvenes LGBT (Lesbianas, Gays,​ Bisexuales y Transgénero), hecha en 2017 por la ONG ‘100% Diversidad y Derechos’ a 781 estudiantes entre 13 y 18 años de todo el país, plasmó varios números alarmantes. Arrojó que un 67,9% de los alumnos encuestados se sienten inseguros en la escuela el último año debido a su orientación sexual. Además, el 54,1% se sintió inseguro en la forma de expresar su género.Las principales consecuencias de esta inseguridad se ven reflejadas en que los estudiantes LGBT generalmente evitaban las clases de gimnasia o educación física y los baños de la escuela. Concretamente: un 43,8% evita las clases de gimnasia; un 36,3% evita los baños de la escuela y un 27,3% evita los espacios de recreación.Además, los efectos de sentirse inseguros se reflejan en la escolarización de los alumnos al revelar que un 14,3% tuvo que cambiar de escuela el último año y un 3,8% tuvo que cambiar de escuela más de una vez.