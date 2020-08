Lanzan plan de crédito para la compra de maquinaria vial - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

El gobierno provincial anunció ayer un nuevo plan de créditos blandos para la adquisición de maquinaria vial destinado a los 77 municipios. La presentación se realizó durante una videoconferencia, en la que participaron el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, el presidente del Fondo de Crédito Misiones Horacio Simes y los intendentes de todas las comunas.De acuerdo a lo que se detalló, el programa de bienes de capital vial tiene como objetivo la adquisición de maquinarias incluyendo camiones, excepto automóviles, camionetas, utilitarios o pick up. Los créditos serán otorgados por el Fondo de Crédito Misiones.Entre las características del programa, se encuentra la posibilidad de acceso tanto para municipios de primera categoría (de más de 10.000 habitantes) como de segunda, con facilidades para cada caso.De esta manera, según explicó el gobernador, el financiamiento será de hasta 80% del valor de la maquinaria para municipios de primera, y del 90% para los de segunda categoría, quedando el saldo a cargo de la comuna.El monto a financiar será de hasta $4 millones por municipio, que luego se irá descontando de los fondos que cada comuna recibe mensualmente en concepto de coparticipación.El plazo de financiación será de hasta quince meses para municipios de primera y hasta 24 meses para los de segunda categoría, con un plazo de gracia de tres meses en todos los casos y un régimen de amortización donde se procederá al pago del capital, intereses y conceptos accesorios en forma mensual desde la fecha de monetización del crédito bajo el sistema de amortización francés. La tasa de interés será entonces del 12% nominal anual.Asimismo, Safrán señaló que se trabaja en la alternativa de que “se inscriban las empresas proveedoras en el Ministerio de Hacienda y ofrezcan precios más bajos del mercado, para que se pueda hacer una compra directa y evitar el proceso licitatorio, siempre que esté demostrado que son precios más bajos de los de lista de contado, pero aún eso no lo tenemos definido porque estamos haciendo las invitaciones a las empresas y quedará a criterio de cada municipio”.Luego del anuncio, el gobernador junto a los alcaldes evaluaron en líneas generales la reactivación de los diferentes sectores. “Conocemos la situación de los 77 municipios, y sabemos que el turismo es uno de los sectores más afectados”, explicó el primer mandatario. Y adelantó que “vamos a otorgar nuevamente un fondo de ayuda para quienes trabajan en el área turística y que no fueron comprendidos en los diferentes programas nacionales”.Y agradeció a los intendentes el acompañamiento y responsabilidad en estos tiempos.