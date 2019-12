Lanzan canasta navideña a $199 mientras renegocian Precios Cuidados

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 09:20hs.

Sin embargo, cada uno de los supermercados tiene la libertad de armarla con las marcas que prefiera o tenga en stock, siempre respetando el precio final del conjunto.





La canasta se podrá adquirir completa, ya embolsada, pero también se podrán comprar los productos que las integran por separado, según lo disponga cada supermercado.





El acuerdo





El cierre del acuerdo se alcanzó luego de una reunión que mantuvo la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con los representantes de las principales cadenas de supermercados, nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).





Según determinaron, la propuesta inicial que le llevaron los supermercados al gobierno tenía un costo de entre 230 y 240 pesos, pero la Secretaría de Comercio les pidió que el número final empiece con 1 (que no llegue a 200 pesos).











Negociación por los precios





De acuerdo a lo que informa Infobae, la semana pasada, con apenas días de asumido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibió a los supermercadistas para hablar de precios. La pregunta de los funcionarios fue por qué muchos productos habían aumentado más que la inflación, otros más que la devaluación y por qué los artículos que tuvieron la quita del IVA perdieron rápidamente ese beneficio.







En ese mismo sentido, el último martes el ministro convocó a la industria. Participaron los miembros de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (Capa).







El objetivo fue el mismo: saber por qué los precios aumentaron más que la inflación y el dólar y comenzar una etapa de negociación con las empresas para acordar una canasta de productos básicos para el programa Alimentar y la de Precios Cuidados, que vence el 7 de enero de 2020 y el gobierno busca relanzar.





“La reunión fue en la misma línea que con los supermercados. Hay aumentos que llaman la atención; les pedimos que nos muestren qué pasó”, dijeron fuentes oficiales, además de remarcar que este encuentro fue el puntapié inicial de un conjunto de reuniones con las cámaras y las empresas de forma individual.





Según fuentes de la Copal, los principales ejes del encuentro, del que, además de Kulfas, participaron la secretaria de Comercio Interior y otros miembros del equipo, fueron: relanzar el programa Precios Cuidados el 7 de enero, tal como está previsto; convocar a los sectores, con prioridad en los de mayor impacto en la canasta, llevar a cabo una negociación conjunta para los productos que integren tanto Precios Cuidados como la canasta del Programa Alimentar y discutir en torno no sólo a los precios, sino a la incorporación de primeras marcas y al abastecimiento.







