Lanús tiene en el radar a Ricardo Centurión, a Juan Sánchez Miño y a Paolo Goltz

Sábado 28 de diciembre de 2019

Lanús buscará cuatro refuerzos para la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol y los primeros nombres apuntados son Ricardo Centurión, Juan Sánchez Miño y Paolo Goltz. “Ricardo Centurión me gusta mucho, puede jugar por cualquiera de los tres puestos de ofensiva, por derecha, por izquierda y por dentro. Igualmente, es difícil que venga”, confesó Luis Zubeldía tras el primer día de pretemporada. Además del ex Boca, al que dirigió cuando convivieron en Racing, otros nombres que le gustarían al entrenador son Juan Sánchez Miño (Independiente) y Paolo Goltz (Boca). Por otro lado, Zubeldía descartó la posibilidad de desprenderse del defensor Lautaro Valenti, quien en principio no será cedido para disputar el Preolímpico con la selección sub 23 que se disputará en Colombia desde el 18 de enero, y pretendido por Benfica de Portugal. Lanús es segundo en la Superliga con 29 puntos, uno menos que Argentinos.