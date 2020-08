Langostas: alerta por el ingreso de una manga de 20 kilómetros de ancho en Santiago del Estero

Viernes 7 de agosto de 2020 | 11:40hs.

Una gran manga de langostas ingresó a Santiago del Estero a comienzos de semana y los distintos organismos nacionales y provinciales, que por ahora controlan la situación, se muestran preocupados ante eventuales daños que puedan producir sobre los cultivos de la zona, especialmente, de trigo."Las condiciones climáticas actuales impiden que podamos combatir esta gran extensión de manga de langostas que está pasando por nuestro territorio santiagueño, aunque hasta el momento no tenemos reportes de daños en las siembras", dijo a Télam el ingeniero agrónomo Omar Puig, de la agencia de extensión rural del INTA Bandera.El profesional advirtió que es "muy peligrosa" ya que es muy grande: mide unos 20 kilómetros de ancho y se la ubicó en la ruta nacional 34, entre las ciudades de Casares y Pinto, al sur de Santiago del Estero".En ese sentido dijo que "hasta el momento la manga no se detuvo a comer, ya que el viento y el intenso calor hace que las langostas sigan volando y no se detengan".Avance de la plagaFuentes del Senasa explicaron que hasta el momento hay seis mangas de langostas en el país: tres en Salta y tres en Santiago del Estero.En tanto, Puig agregó que por la condiciones climáticas, la plaga se está trasladando hacia el sudoeste. "Si continúan así, seguirán avanzando hacia el norte de Córdoba", alertó."Esta manga ingresó en Santiago del Estero el lunes pasado y desde la Dirección de Agricultura y Ganadería de la provincia, también se encuentran realizando tareas de seguimiento y control de estas langostas que son de la especie Schistocerca cancellata que provienen de países vecinos", agregó el profesional.La plaga se moviliza de norte a sur, favorecida por la dirección del viento y temperaturas superiores a los 30°C, lo que facilita su avance a una velocidad aproximada de 100 kilómetros por día."Nuestra preocupación es que ya llegó a los departamentos de Belgrano y General Taboada, donde hay casi 180 mil hectáreas sembradas con trigo, cultivos que se encuentran en estado vegetativo y que son una fuente de alimentación", puntualizó.Aún se desconoce que haya daños en los lotes de la región o que la manga se haya detenido en algún campo a alimentarse.