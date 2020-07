Lammens: “Habrá entrenamientos si mejora el Amba”

Domingo 12 de julio de 2020

Matías Lammens, ministro

de Turismo y Deporte de la Nación, explicó que para el retorno de los entrenamientos en el fútbol argentino es necesario que disminuya la circulación comunitaria del coronavirus y se avance de fase en el área metropolitana de Buenos Aires.

“Cuándo se vuelve es una decisión estrictamente de la AFA, pero nosotros decimos si están las condiciones dadas y en el AMBA claramente no están”, expresó el funcionario en C5N.

Además, Lammens contó que los dirigentes están ansiosos por la reactivación. “Seguramente querrán volver cuanto antes y es lo que me manifiestan cuando me llaman. Con los que hablo, me preguntan permanentemente por eso”, respondió.

Por otra parte, respaldó los dichos de Marcelo Gallardo,

DT de River. “Lo que planteó es absolutamente sensato. Para un jugador estar parado más de 100 días es durísimo”, comentó.