Lammens dijo que “el turismo tiene que ser una aspiradora de dólares”

Sábado 28 de diciembre de 2019

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Poner en marcha puertos y uso de hidrovía Al destacar la habilitación del puerto de Posadas, Herrera Ahuad adelantó la posibilidad de que esté operando en el primer semestre de 2020. Marcó además de lo avanzado del dragado del puerto de Santa Ana. Allí lanzó el proyecto del uso de la hidrovía en turismo, Posadas a Iguazú, que consideró importante. Ello al aclarar que se recuperó la cultura de volver a mirar el río como lo hace Posadas, San Ignacio, Candelaria y que sería conveniente hacer el recorrido a lo largo del río Paraná. Destacó la decisión desde la Nación de que las hidrovías pasen a manos de la administración provincial.

Cabecera de centros de alto rendimiento

Matías Lammens es el primer ministro nacional en concretar una visita oficial a Misiones, tras la asunción de Alberto Fernández a la presidencia, ocurrida hace apenas 18 días. El titular de la cartera de Turismo y Deportes de la Nación valorizó todo lo realizado por Misiones en ambas áreas y dejó en claro su apoyo a la continuidad de lo que se está haciendo.Prometió promover y ayudar en lo que se pueda desde la Nación, además de destacar que “el turismo es uno de los grandes motores que tiene la Argentina para el crecimiento”, analizando el complejo escenario macroeconómico que transita el país. “Esa complejidad, si me permiten la metáfora, hace que el turismo tiene que ser una aspiradora de dólares”, sostuvo en reconocimiento a lo realizado además por Misiones en materia turística.Recalcó que uno de sus grandes desafíos es trabajar en el turismo receptivo y tratar de traer la mayor cantidad de turistas extranjeros al país, “que tiene grandes riquezas y una de ellas son las Cataratas del Iguazú, un recurso de belleza absoluto”. Allí reiteraría la importancia de la conectividad, “por eso las low cost van a tener un rol importante”.El otro tema aún en estudio es la posibilidad de recuperar los feriados puente, consignó.Además, el funcionario nacional añadiría, esta vez con una propuesta muy aplaudida por los presentes, que hay determinación desde Nación para concretar gestiones con las empresas Iberia y Air Europa, a fin de mantener el servicio desde Madrid (España) hacia Puerto Iguazú.Aclaró tal situación porque la firma europea comunicó que pretende dejar de operar esa ruta desde abril de 2020.Lammens indicó que invitará a Misiones a participar de la Feria Internacional de Turismo a realizarse en Madrid el 25 de enero. Tal evento representa uno de los encuentros de viajeros más grande de España. En la ocasión, el funcionario nacional pretende mostrar todo el potencial que tiene la tierra colorada, además de mantener reuniones con los responsables de Air Europa para gestionar que se mantenga el vuelo para atraer de manera directa a visitantes de Europa a las Cataratas del Iguazú.El gobernador Oscar Herrera Ahuad acotó que no sólo se pretende conservar ese servicio, sino además incorporar otros destinos, por ejemplo de Iguazú a San Antonio, estado de Texas. Indicó que eso lo tiene conversado con el embajador de Estados Unidos, Edward Prado. Pero el gobernador acotó que lo primero es conservar lo que se tiene, en alusión a la actual conexión con Madrid y demás servicios aéreos que llegan a Misiones.Matías Lammens arribó a Misiones en horas de la mañana de ayer e inmediatamente hizo numerosos recorridos en Posadas, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad.El mandatario provincial recibió al titular de Turismo y Deportes acompañado por una comitiva integrada por el vicegobernador, Carlos Arce; los ministros de Deportes, Rafael Morgenstern; y de Turismo, José María Arrúa; además del intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto.El funcionario nacional recorrió y se sorprendió gratamente por lo realizado en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard).En conferencia de prensa, el gobernador le detallaría que ello se concretó casi en un 100 por ciento con recursos provinciales.“Herrera Ahuad me venía insistiendo para que venga a conocerlo y me quedé maravillado con lo que hicieron”, dijo Lammens tras destacar el impacto positivo tanto del Cepard como del Parque del Conocimiento.Resaltó el esfuerzo de Misiones en haber elevado al rango de Ministerio a Deportes, cuando en 2015 la Nación bajó de categoría la cartera a secretaría, hecho que ahora fue subsanado con la nueva administración al devolverle el rango ministerial.“Da gusto recorrer el interior del país y ver que los gobiernos provinciales apuestan tan fuertemente, como lo hace el gobierno de Misiones, al desarrollo del deporte. Sabemos sobre los beneficios que esto trae como también la importancia de sus valores, sobre todo en la formación de los más pequeños”.“Estoy muy impresionado con lo que han hecho y feliz de tener este tipo de infraestructura y pienso que tenemos que ir por el lado de una regionalización de los grandes centros de alto rendimiento y sin duda Misiones puede ser una provincia cabecera en este ámbito”, destacó.Afirmó que desde la Nación se “debe mirar a Misiones” en cuanto a la política que viene aplicando por igual en turismo y deportes.Justamente, en su recorrido quedó incluida además la cultura al recorrer el Parque del Conocimiento, donde fue recibido por su titular, Claudia Gauto. Allí también el funcionario conoció detalles del Teatro de Lírica, la Sala de Prosa, incluido un recorrido por el Observatorio Astronómico, el cine Imax, entre otros.El funcionario nacional permanecerá en la tierra colorada el fin de semana y para el lunes tiene agendado un viaje a los Saltos del Moconá y a las Cataratas del Iguazú.