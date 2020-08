Lali y su tristeza por no conocer a su sobrino

Martes 18 de agosto de 2020

El 30 de mayo, Lali volvió a España en plena pandemia para retomar las grabaciones de Sky Rojo, serie que ya había comenzado a rodar. Cumpliendo con los protocolos, la artista dejó la Argentina sin poder ver a su familia ni a su sobrino recién nacido, Beltrán, hijo de su hermano Patricio. Sin embargo, el tiempo pasó, llegó el Día del Niño y Lali compartió su nostalgia en Instagram Stories, red en la que lamentó no conocer personalmente al hijo de Pato, de quien recibe fotos y videos a la distancia: “Feliz primer Día del Niño. Aún no pude tenerte en brazos y me duele el alma. Te amo”.