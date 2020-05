Lali sobre su nuevo single: “todos somos bisexuales”

Sábado 23 de mayo de 2020

Mientras sigue trabajando en su próximo disco, Lali Espósito mostró ayer un adelanto de una nueva canción, Lo que tengo yo. Con un clip realizado íntegramente en cuarentena contó qué mensaje quiere transmitir.

En un tono bien bailable, distintos cuerpos, estilos y orientaciones sexuales se unen en esta producción con aires “noventosos”.

En sintonía, Lali abrió el juego y se animó a responder preguntas por Twitter. “¿Te considerás bi(sexual)?”, le consultaron. “Para mí, todos somos bi. Hetero, para mí, es que te enamorás de alguien del otro sexo o naturalmente te gusta más uno de los dos sexos. Pero yo creo que todos somos bi. Así lo siento yo”, alegó.

Por otra parte, en un móvil con Ángel de Britto en el que habló de todo, hizo luz sobre su relación con Eugenia “China” Suárez.

“Hay algo en el aire con la China. La única verdad es que siempre nos adoramos, para mí siempre va a ser una hermana de la vida porque nos conocemos desde los 10 años. Es de esas personas que te mirás y sabés lo que el otro está pensando. Hay una energía así entre nosotras”, comenzó diciendo Lali. “Lo que pasó en un momento clave de nuestra juventud fue que no estábamos pegadas, una fue para acá, con su novio, su vida y su grupo de amigas, y la otra para allá. Es algo normal”.

“Las vidas nos separaron un tiempo, pero siempre que nos volvemos a encontrar el cariño está intacto”, aclaró al contar también que son vecinas y siempre se consultan sobre las necesidades de la otra.

Al hablar de amor, en tanto, la cantante describió a su actual pareja Santiago Mocorrea como “muy amoroso, a mí lo que me encanta de él es que no se come ni media, es hecho y derecho. Es un tipo íntegro” Rápidamente Ángel la indagó sobre si esta característica era algo nuevo. Y Lali lo contradijo mencionando a todos sus famosos ex novios… menos a Mariano Martínez, con quien no terminó del todo bien. “Sí, ¿cómo no? Benja Amadeo y Peter Lanzani, gente divina y otros que no conocieron porque no son famosos”.

“Y otros que no nombramos…”, insistió Ángel. Entre risas, Lali disparó: “Siempre uno intenta salir con gente copada; hay errores en el camino. ¡Hay errores!”.