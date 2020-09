Lali: “Es una falta de respeto a la vida” - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

Lali siempre hace y dice lo que siente. No sólo a través de sus canciones sino que que también, expresa sus pensamientos a través de sus cuentas en las redes sociales.Luego de pasar gran parte de la cuarentena en Argentina, a principios de junio, la artista viajó a España para continuar trabajando en Sky Rojo, la serie televisiva que protagoniza. Desde allí mantiene un estrecho lazo con sus seguidores, con los que se comunica constantemente de manera virtual.Ayer, luego de que trascendieran imágenes de un grupo de personas quemando barbijos en el microcentro porteño, la cantante tuiteó: “Qué falta de respeto al personal de salud que esta dejando su vida. Qué falta de respeto a la VIDA. Qué fea la desidia social, la falta de empatía e integridad de las personas que se ponen a quemar tapabocas. Todo mi cariño a la gente infectada”.Con este mensaje viral, que ya supera los 20 mil likes en apenas minutos, la cantante se suma a una larga lista de artistas que llaman a la sociedad a tomar conciencia sobre la importancia de cuidarse del virus y ser solidarios con los otros, en estos momentos en que se ve afectada gran parte de Latinoamérica por la pandemia.J Balvin fue uno de los cantantes que se contagió y apuntó contra la gente privilegiada que podría no salir e igual lo hace;Walas de Massacre, se recuperó recientemente y aseguró que no se trata de una “gripecita” sino que la vida de muchos está en riesgo.Según relató el músico sobre su experiencia internado afirmó: “Esto no es ni conspiracionismo ni mentira: el coronavirus es real, absolutamente real. Es un monstruo, es un mini dragón que te ataca. Por favor, a cuidarse, no salir al pedo. Es realmente una pesadilla”.