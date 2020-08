Lali canceló su remix con Montes - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

Lali Espósito canceló el estreno del remix de ‘Mil tequilas’ que estaba por lanzar con Chema Rivas y Omar Montes después de conocerse que este último fue denunciado por violencia de género. La artista había grabado en estudio junto a los músicos algunas semanas atrás pero ahora no será parte del proyecto.Chema Rivas fue quien anunció la noticia hace apenas minutos y los nombres de los artistas se volvieron tendencia en las redes. “Son muchos los que me están preguntando por el remix y tengo que dar la noticia de que Lali al final no va a salir”, dijo el músico en sus historias de Instagram.Hasta ahora, Lali Espósito no aclaró nada sobre el tema en sus redes sociales.