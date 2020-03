Lacalle Pou asumió en Uruguay

Lunes 2 de marzo de 2020

Alberto Lacalle Pou asumió ayer la presidencia de Uruguay en una ceremonia en el Parlamento en la que afirmó que “el pueblo pidió un cambio, pero un cambio basado en acuerdos”, y prometió un “diálogo constante con los partidos que no participan de este gobierno y con las asociaciones civiles”.Lacalle Pou fue recibido en el recinto parlamentario por el presidente de la Cámara de Representantes, su correligionario Martín Lema, con quien se abrazó, y el titular del Senado, el ex presidente y líder del Frente Amplio, José Mujica, con quien medió un saludo más moderado.Fue Mujica quien le tomó juramento y lo declaró investido, un trámite que dio pie al primer discurso presidencial del líder del Partido Nacional.“Estamos aquí para continuar con lo que se hizo bien, cambiar lo que se hizo mal y sobre todo para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer”, agregó el mandatario.