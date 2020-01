La zona Norte de Misiones se quedó sin cobertura farmacéutica de Pami

Viernes 17 de enero de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

El preocupante panorama que se vive con respecto a la obras social Pami en lo que refiere a la cobertura en farmacias se agrava cada vez más.

En Misiones, las boticas ya no aguantan los costos y los atrasos que mantiene la obra social de jubilados y pensionados desde septiembre repercuten en la operatividad. Cabe destacar que en el NEA, los remedios fueron los productos con el mayor incremento de precios en 2019, de acuerdo a lo datos que arrojó ayer el Indec (ver En el NEA...).

En consecuencia, las localidades del interior son las más afectadas, puesto que las farmacias que reciben las recetas de Pami son muy pocas.

En este sentido, Patricio Schiavo, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, confirmó ayer que la zona Norte de la provincia es la que se encuentra en peor situación, y han informado el recorte total de la prestación en farmacias.

“No hay mala voluntad ni falta de predisposición, simplemente no podemos responder a los compromisos que asumimos”, determinó en comunicación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.

Añadió que “no hay medida concreta a nivel nacional, pero hay farmacias que la están pasando mal. Hay localidades del interior provincial donde hay pocas farmacias que atienden Pami y no están pudiendo responder”.

Detalló entonces que “en la zona de Puerto Esperanza y Wanda no están atendiendo más. En Eldorado también hay farmacias que no están atendiendo, al igual que en Montecarlo. También tenemos problema en Alto Uruguay, porque no son muchas las farmacias que atienden Pami”.

En lo que respecta a la capital provincial, el problema no se siente en esa magnitud ya que hay locales más grandes que tienen más posibilidades de sostenerse pese a los atrasos en los pagos.





Consultas y sanatorios “Venimos de una época de bajas ventas, hay que asumir los compromiso de aguinaldo, sueldos. Todos estamos en la misma situación, y en la droguería cada catorce días hay que depositarle la plata porque o sino no te manda más los medicamentos. Por eso queremos que las autoridades de Pami reciban este requerimiento”, manifestó Schiavo.

Los atrasos de la obra social no son solamente a farmacias. Los médicos también sienten esta problemática, tanto en los consultorios privados como en los sanatorios.

Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico de la zona sur de Misiones indicó que “las obras sociales evidentemente están teniendo problemas de financiación también porque se comienzan a atrasar los pagos. Afecta mucho a al economía del médico, porque para trabajar tiene que pagar ya sea el consultorio, la carga impositiva, los insumo, servicios. Entonces, al demorarse los pagos, los médicos empiezan a tener problemas para financiar su propia actividad”.

Y agregó que en el rubro sanatorio también sucede algo similar: “tienen sueldos de todo el personal, aportes, tienen muchas deudas impositivas, medicamentos. Todos los atrasos que estamos teniendo afecta en gran medida al prestador”.

No obstante, adujo que este panorama ya vienen desde hace un año en las distintas obras sociales. “Entendemos que hay un montón de entidades que cambiaron autoridades a fin de año, vienen los balances que podrían justificar algún atraso, pero la realidad es que esto viene de antes, ya lleva un año por lo menos”, destacó.



Pagos

Schiavo señaló que Pami se encuentra abonando el 70% de los anticipos, pero lo que se reclama es el 30% restante, necesario para el sostenimiento de las farmacias.

“Las farmacia estamos en un compromiso serio , porque los costos de medicamentos se pueden llegar a cubrir pero hay gastos que no se pueden cumplir, por eso se está restringiendo la prestación”, aseveró.