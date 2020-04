La zona del Arco no registra infractores del aislamiento

Viernes 10 de abril de 2020 | 07:35hs.

Desde la primera etapa de la cuarentena, dispuesta desde el 20 hasta el 31 de marzo, y luego su extensión hasta este domingo inclusive, fueron intensos los controles por parte de las fuerzas de seguridad para hace cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia por coronavirus.A la determinación de cerrar las fronteras se sumó el blindaje de cada provincia e incluso muchos municipios prohíben el ingreso y egreso de aquellos que no sean oriundos. En ese sentido, en el puesto del Arco, que establece el límite entre Misiones y Corrientes, se controla que sólo puedan cruzar los camiones del rubro alimentario o vehículos exceptuados, como aquellos vinculados a la ganadería y la forestoindustria.En ese sentido, los policías apostados en la zona destacaron que el movimiento es escaso, muy diferente al clásico jueves santo de años anteriores. No registraron ciudadanos con intenciones de trasponer hacia otra provincia o bien, de ingresar a la tierra colorada.Lo que si es común es la llegada a Posadas de vecinos de la ciudad correntina de Ituzaingó que necesitan someterse a tratamiento oncológico o bien diálisis. El Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga es, un centro de referencia en la región. “Pasan cinco autos por día, seguro, son pacientes que se atienden acá y están exceptuados. Muestran el salvoconducto y hasta su historia clínica” comentan los oficiales en servicio ante la consulta de El Territorio.Además de tomar la temperatura de los conductores y controlar la documentación, el personal de seguridad ubicado en la zona del Arco utiliza barbijo, tal cual lo dispone el decreto firmado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.Otra es la realidad en lugares como Ituzaingó, en la provincia vecina, donde los controles no adhieren a las medidas preventivas. Básicamente, el uso de protección nasal y bucal.De acuerdo a los datos de la Policía de Misiones, que en conjunto con las fuerzas de seguridad federales llevan adelante operativos de control,en lo que va de la cuarentena se registraron 2.688 infractores y se incautaron 284 vehículos en Misiones.En el marco de los trabajos por mantener sana a la población, en Posadas como en varios municipios se llevan adelante tareas de limpieza y desinfección en las calles y avenidas.