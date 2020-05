La vuelta a clases de los hijos de Eva, en Alemania

Martes 19 de mayo de 2020

Evangelina Anderson está viviendo en Munich, con su esposo, Martín Demichelis, y sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma. La familia vive en Europa desde hace años y se mudó a Alemania en agosto de 2019 luego de que el ex jugador de la Selección Argentina aceptara hacerse cargo de la dirección técnica de la categoría 19 del Bayern.En el Viejo Continente, comienzan a salir poco a poco del confinamiento impuesto para frenar la propagación del coronavirus. En general, hay una gran preocupación por la reactivación económica tras meses de parálisis. En Alemania este fin de semana ya retomaron los partidos de fútbol para profesionales, a puertas cerradas, siguiendo un estricto protocolo sanitario y adaptándose a la nueva realidad.En su cuenta oficial de Instagram, la modelo argentina les contó a sus seguidores los detalles sobre el regreso a la escuela de su hijo mayor, Bastián, tras permanecer encerrados por la cuarentena. “¡Buenos días! 8:30 am nos vamos al cole después de 2 meses y 7 días. Qué raro todo... Les cuento un poco lo que preparamos para este día. Dos máscaras: una usada desde el estacionamiento hasta la escuela y otra en una bolsa de plástico. Merienda (la cafetería estará cerrada)”.Luego, Eva agregó un largo listado de objetos y precauciones que deben tomar para evitar los contagios entre los estudiantes: “Artículos para todas las condiciones climáticas: un impermeable, paraguas, protector solar, gorro. Una botella de agua llena para evitar las filas en la fuente. Audífonos / auriculares. Un libro para leer. Una mochila con cuadernos, lápices de colores / marcadores, lápices ya que los estudiantes no podrán pedir prestado o compartir. Una toalla para secarse las manos después del lavado. Para irlos a buscar es importante estar frente al edificio y no entrar al edificio para evitar contactos innecesarios”.En la Argentina, la situación es completamente diferente, ya que las escuelas están cerradas por la cuarentena obligatoria. Los estudiantes reciben las clases a distancia a través del uso de diferentes tecnologías. Y este fin de semana, los menores pudieron salir a pasear en la Ciudad de Buenos Aires, tomando los medidas preventivas como el uso de barbijos y respetando el distanciamiento social.