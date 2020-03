La voz misionera que recorre el mundo

Martes 3 de marzo de 2020

Elías Ongay es misionero y cantante lírico. Pero, lejos de la tierra colorada que lo vio crecer, su prodigiosa y trabajada voz le permite forjar caminos nuevos en los centros de música lírica más importantes del mundo. Uno de ellos es la reconocida ciudad de Barcelona.“Descubrí que mi futuro era cantar música lírica a partir de que en casa, siempre se escuchó mucha ópera. Mi padre tocaba el piano, como amateur, y mi tía era cantante también. Eso me hizo sentir que la música siempre venía a mí por varios caminos y que yo debía corresponderme a ella”, expresó el tenor, en diálogo con Apocalipsis en el bar, por Radioactiva.Asentado hace apenas un año y medio en la ciudad catalana, y confesando además que todavía no maneja el idioma típico de la región, Ongay recorre escenarios de distintas partes del mundo, participando en obras y elencos de prestigio mundial. Estuvo en óperas como Cosí fan Tutte, Las Bodas de Fígaro, La Finta Giardiniera, La Canterina, Die Fledermaus, Il Signor Bruschino, L’elisir D’amore y L’enfant et les sortilége, entre otras tantas obras. Asimismo, tomó protagonismo en reiteradas oportunidades, como solista, con su interpretación en Cantatas de G. P. Telemann, La Pasión Según San Juan y Magnificat, entre otras actuaciones. Incluso conformó un dúo, en 2011, junto a su esposa y pianita María Paz Sotullo.Ongay también tuvo participaciones corales y presentaciones en numerosos conciertos en Buenos Aires, Barcelona, Sevilla, Aosta, Novara y Estrasburgo, entre otros lugares.Pero su carrera no siempre estuvo en Europa, sino que comenzó a muy corta edad en su tierra natal.Oriundo de Posadas, a los 3 años se asentó con su familia en El Soberbio y allí vivió toda su infancia y adolescencia. “Empecé en la música estudiando piano, a los 12 años. Y al poco tiempo me di cuenta de que el canto era lo que más me apasionaba. Así, con la ayuda de mi profesora Raquel y mi tía Blanca, que tenían un grupo musical, comencé a dar mis primeros pasos en el canto”, recordó. Sus estudios secundarios, en un colegio de tradición alemana, le ayudaron a descubrir su fascinación por las obras líricas en alemán, idioma en el que actualmente continúa destacándose. Y a los que se suman el italiano y el francés.“Es dedicación, trabajo arduo y constancia”, confesó el artista sobre su desarrollado talento. “A veces, cuando te escuchan cantar dicen ‘Ay, qué voz, qué talento’. Pero en realidad, ese talento no se desarrolla sin formación y trabajo. No es algo que se compra o algo con lo que se nace. Sino que tiene que ver además, con mucho trabajo, dedicación y cuidado”, explicó Ongay al tiempo que agregó que se trata de un estilo de vida: “Es una disciplina. Porque hay que tener cuidado con la comida, la bebida, el estudio, el descanso. Son muchos factores los que intervienen”.Su formación profesional continuó en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Al tiempo, viajó a Catalunya y desde allí, reside en Barcelona, donde trabaja y sigue tomando clases con especialistas líricos.“Empecé con conciertos, música de cámara. Luego, en el Conservatorio de Buenos Aires, fui avanzando despacito: un rolcito por acá, un papel secundario por allá, y cuando te querés dar cuenta, te vas metiendo en el asunto y logrando trayectoria”, destacó el artista que encuentra inspiración, conocimiento y aprehensión en Alfredo Krauss y Wolfgang Schmidt.En la actualidad, se encuentra estudiando “con prisa y sin pausa”, como él mismo asegura, para el rol de evangelista en La pasión según San Mateo , una obra que dará en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, junto al ‘Ensamble Camerus’. La función será en abril próximo, durante las festividades de Pascua.Además de ello, prepara para este 2020: ‘Le Cantatrici Villane de Fioravanti’, L’occasione fa il ladro’, y ‘La Scala di Seta de G. Rossini’, que presenta con la Ópera de Cambra de Barcelona; ‘Gli Astrologi Immaginari’ junto a “Génération Baroque” con funciones en Francia e Italia.Finalmente, con la intención de presentar un gran espectáculo, Ongay concluye en que: “Nos cuesta entender (a los artistas líricos), que no nos paramos en escena para disfrutar de la obra, sino para hacerle disfrutar al público. Las emociones y la pasión por este trabajo siempre están y no pueden evitarse. Pero al momento de la función debemos dejar todo en el escenario, nos debemos al público”.