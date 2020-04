La videoconferencia en el país llegó para quedarse tras la cuarentena

Domingo 12 de abril de 2020 | 03:00hs.

El sistema de videoconferencias llegó para quedarse tanto en el sector privado como en varios ámbitos del Estado nacional y provincial. En estos tiempos de cuarentena obligatoria hemos visto cómo la videoconferencia se transformó en una herramienta de trabajo para abogados, contadores, corredores inmobiliarios, propietarios de agencias de autos, profesores y hasta para el presidente Alberto Fernández y el gobernador Oscar Herrera Ahuad.También, como veremos, son una herramienta para el ocio y el entretenimiento, que permiten compartir momentos más allá de la distancia física que nos exige tener esta pandemia de coronavirus que a todos les modificó el día a día.En el marco del Estado también son una gran herramienta en esos días para los legisladores nacionales y provinciales, para los intendentes y concejales y hasta para el ámbito de la Justicia, dónde los ministros de Superiores Tribunales o de la misma Corte Suprema mantienen sus reuniones por este medio.Las opciones son variadas, y cada una depende de las necesidades, y la accesibilidad de cada ocasión. Zoom, WhatsApp, Webex, Skype, Hangouts, son algunas de las herramientas que se utilizan.Sin dudas, Zoom fue la gran estrella mundial desde el inicio de la cuarentena, más allá de los problemas de seguridad que se reportaron y de las trabas para su uso en los Estados Unidos por el hecho de ser un producto chino que genera desconfianza en las autoridades.En la Argentina, Zoom se instaló como herramienta en sectores corporativos y de trabajo. Mientras que WhatsApp se impone entre amigos para reuniones pequeñas, ya que no permite más de cuatro personas a la vez. Eligen WhatsApp para tomar mates virtuales y la explicación es económica, las empresas de telefonía, como Personal, han liberado el uso de datos para esta aplicación, por lo que su uso no consume datos en ninguno de los planesLas necesidades de seguridad del Estado son mucho más altas, por eso en este ambiente se utilizan herramientas diferentes.Desde el gobierno nacional se recomienda, y utiliza para todas las reuniones que encabeza el presidente el sistema de Cisco Webex. Cisco es una de las principales empresas de telecomunicaciones, como referencia basta con decir que son quienes inventaron los routers que hoy son el corazón de nuestras conexiones en red.Basta con repasar los datos de consumo de internet desde que comenzó la cuarentena para confirmar que las aplicaciones de videoconferencia se imponen en el uso.Desde la empresa Telecom informaron que “las herramientas de videollamadas y conferencias continúan teniendo un crecimiento como herramienta de uso recreativa y de vínculo con la familia y los amigos. En comunicaciones, WhatsApp mantiene sus niveles de uso alto y las llamadas de voz por red móvil continúan acumulando un crecimiento sostenido. En ocio y entretenimiento, los videojuegos, las redes sociales y el streaming luego de un crecimiento importante durante las primeras semanas, estabilizaron su uso”.En herramientas de mensajería, WhatsApp tuvo una leve baja respecto del crecimiento que venía sosteniendo. Desde el inicio de la cuarentena al día de hoy, alcanzó +110% . En lo que hace a llamadas de voz por red móvil, el tráfico mantiene su alza ya no tan pronunciada (+17% desde el inicio) junto con una pequeña disminución de la duración de las llamadas promedio por cliente en la última semana (con un total +73% de crecimiento desde el 20 de marzo).Mientras, las herramientas de reuniones virtuales y videoconferencias “continúan como las más elegidas tanto a nivel laboral como para uso de encuentro familiar, creciendo de manera sostenida y alcanzado desde el inicio del aislamiento obligatorio un crecimiento de +1000%. La herramienta Zoom sigue con su incremento disruptivo y siendo la más elegida con +4100% desde el inicio de la cuarentena. Webex, que es más orientada al ámbito profesional, alcanzó un crecimiento del 320%”.En lo que respecta al gobierno de la provincia de Misiones la herramienta que apareció como una salida de emergencia ante la cuarentena obligatoria, y la necesidad de evitar el acercamiento entre las personas, terminó siendo una gran estrategia de comunicación y contacto, que en la administración central de la tierra colorada quedará instalada más allá de esta emergencia sanitaria. Una administración central que en el inicio tenía como objetivo modificar el sistema de comunicación, echando mano de tecnologías como esta, en principio para actos de gobierno y conferencias de prensa. Pero la pandemia aceleró todos los planes.El gobernador Oscar Herrera Ahuad mantiene un promedio de entre dos y tres videoconferencias por día, desde que se iniciaron las medidas restrictivas por la pandemia. Reuniones con el presidente Alberto Fernández y otros pares provinciales, reuniones diarias con el titular de la Cámara de Diputados de Misiones Carlos Rovira, reuniones de gabinete, con ministros nacionales, con intendentes, con cámaras empresariales y colegios de profesiones, con la prensa y hasta actos por días patrios -Misiones fue la única provincia del país que tuvo acto oficial por el día de los veteranos de Malvinas, y este se realizó a través de una videoconferencia entre funcionarios y ex combatientes-.Pero no sólo en el Ejecutivo. En el Poder Judicial se está utilizando, y también en el Legislativo, para mantener reuniones. Y hasta el acto de apertura de sesiones, que se realiza todos los 1 de mayo con un discurso del gobernador, podría ser realizado por videoconferencia si es que la cuarentena se prolonga hasta esa fecha. Esto lo adelantó el titular del cuerpo, Carlos Rovira.El uso diario de esta herramienta en el gobierno provincial permitió descubrir una cantidad de ventajas que ofrece este sistema y que hace que ya se tenga decidido mantenerlo más allá de la cuarentena.Para esto, ya se trabaja desde la dependencia dedicada a la comunicación en el armado de un sistema para la utilización permanente de estas herramientas.Si bien, como se mencionó, la ventaja que ofrecía en un principio era la posibilidad de reunirse sin romper la cuarentena y las reglas de acercamiento, hay otra que va mucho más allá y que hace que esta herramienta haya sido adoptada de forma definitiva: el aprovechamiento del tiempo.Para muestra basta un botón, dice el dicho, y para demostrar esta ventaja basta un ejemplo.La semana que pasó, el gobernador mantuvo una videoconferencia con 64 de los 76 intendentes de Misiones. Una reunión que quienes la presenciaron aseguran que fue distinta a cualquier otra.Fueron casi cuatro horas de charla, en la que todos los intendentes tuvieron la misma participación, plantearon cada uno los temas de su interés y el gobernador pudo abordarlos uno a uno. Al terminar la reunión, cada intendente tenía a mano una posibilidad de solución para su problema, y además de eso, estaba listo para seguir con la gestión municipal.El resultado fue un win-win. Ganaron en eficiencia el gobernador y los intendentes.El gobernador pudo escuchar a los intendentes, uno por uno, algo que a veces en reuniones presenciales se hace difícil porque puede haber jefes comunales que de alguna manera copan el discurso, por su forma de ser o de expresarse, y que opacan a otros, y pudo así resolver soluciones para cada caso.Por el lado de los intendentes, dos ventajas: es que además de la posibilidad de ser escuchados de forma directa, no necesitaron trasladarse hasta Posadas.Pensemos lo que esto significa para el intendente de Andresito o San Antonio esta ventaja, si para una reunión presencial de cuatro horas debería ausentarse todo un día de la gestión comunal. Y ni que hablar del gasto en combustible que esto puede significar.Una ventaja similar le otorga el sistema a la gestión provincial respecto de la nacional. Pensemos que cada necesidad de encuentro cara a cara del gobernador con ministros nacionales o con el propio presidente requería de un viaje de más o menos tres días, con una agenda bien apretada de reuniones.Con esta nueva herramienta, el contacto cara a cara se facilita y se acomoda a los tiempos de ambas gestiones.Por su puesto que esto no significa el fin de los encuentros personales entre autoridades locales, provinciales o nacionales, esos seguirán realizándose cuando la cuarentena termine, pero serán circunscriptos a casos puntuales, ya no para reuniones informativas o de trabajo diario, para lo que serán mucho más periódicas las reuniones por videoconferencia.