La vida sana no tiene excusas

Con la cuarentena obligatoria en la Argentina, y otros tantos países del mundo, en el afán de frenar la propagación del virus Covid-19, los hábitos y costumbres de la población sufrieron cambios abruptos. Sobre todo, en lo que respecta a la alimentación y el entrenamiento físico.Lo cierto es que, el contexto de pandemia, puede significar una situación estresante para muchos, en donde la comida representa una de las formas más fáciles e inmediatas para escapar de la ansiedad y levantar los ánimos. Sin embargo, el sedentarismo que produce este confinamiento y el hecho de comer por pasatiempo, supone un desorden alimenticio que puede acarrear consecuencias graves en la salud.En ese marco, El Territorio dialogó con varios expertos que coincidieron en que comer emocionalmente, y no por necesidad fisiológica, podría empeorar el estado de ánimo y el bienestar corporal de las personas en un momento en el que proteger el cuerpo y mantener una actitud positiva es especialmente importante. Asimismo, comer de más y evitar el desgaste físico podría generar aumento de peso y otras alteraciones en el organismo en consecuencia de los malos hábitos.Ahora bien, llevar una vida saludable, alimentarse bien y realizar algo de actividad física es posible durante la cuarentena. Sobre todo, teniendo en cuenta que la tecnología facilita opciones para todas las edades, tiempos y gustos.“En estos tiempos de epidemia y pandemia presentamos reacciones que son naturales ante estas situaciones como el distrés y con él, la ansiedad. Y podemos sentir un temor extremo a un súbito incremento de peso.”, explicó Marianela Martinek, psicóloga clínica de adultos y especialista en abordaje familiar integral. “En los casos que aparezca distrés, comúnmente conocido como, estrés, se produce un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta de la persona bajo condiciones en las que el fracaso posee importantes consecuencias. Es ahí cuando se da esa ansiedad por realizar comidas extras a las recomendadas. Y por ende, una mayor ingesta, de platos más abundantes y comidas con exceso de calorías”, continuó la especialista.Entonces, una de las alternativas es poder respetar horarios de comida (desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones, en el caso de precisarlas). Asimismo, incrementar la actividad física dentro del hogar es otra de las opciones recomendables.“Si contamos con rutinas facilitadas por nuestros entrenadores, debemos tener en cuenta que allí ya metabolizaremos las hormonas del estrés. A esas actividades, podemos sumar la meditación, sobre todo aquellas que ayudan a regular la respiración. Esto nos posibilitará a que podamos iniciarnos en un control mental que nos autoregule la ansiedad y por lo tanto, no necesitaremos comer tanto”, aclaró la psicóloga.Ahora bien, mantener hábitos de alimentación saludable o incluso, aprovechar la cuarentena para realizar planes alimenticios que conlleven a una buena nutrición es posible.En ese contexto, la nutricionista Mariana Duarte (M. P. 125), destacó a este medio que: “En primera medida, lo que hay que tener en cuenta es que muchos comen de más durante estos días porque están ansiosos. Es lógico, ya que la mayoría de nosotros vivimos a un ritmo acelerado y de repente, nos encontramos en casa, todo el día y hasta aburriéndonos”.Entonces, comer por pasatiempo, se convierte en una vía de escape que reduce la ansiedad. Encima, al estar encerrados en casa, sin muchas opciones para pasar el tiempo “nos tentamos y nos dan ganas de comer alimentos ricos en azúcar, carbohidratos y grasa”, especificó Duarte. Y continuó: “Estuve viendo mucho en las redes sociales, que todos se pone a cocinar. No tiene nada de malo hacerlo. Podemos preparar chipas, tortas fritas, pastas caseras, reviro, facturas y demás. Es una buena idea explotar el arte culinario durante la cuarentena. Pero debemos equilibrarlo con alimentación saludable, con la cantidad que se consume y la cantidad de veces que comemos el mismo alimento. Se trata de ir llevando la alimentación lo más saludable posible”.“No tenemos que evitar aquellos alimentos que más tientan, sino de comerlos con moderación. “Si me levanté con ganas de merendar dos facturas, lo puedo hacer, pero tengo que desayunar en forma saludable y llevar un almuerzo y una cena liviana. De esa manera planifico y equiparo las porciones y calorías que consumo durante el día”, ejemplificó la especialista.Asimismo, otra de las cuestiones a tener en cuenta tienen que ver con el cuidado y fortalecimiento del sistema inmunológico. Para ello, realizar actividad física y comer bien es fundamental. “Estar bien anímicamente y mantenernos fuertes es esencial para atravesar este contexto de incertidumbre con salud y bienestar. Para ello, es importante llevar una dieta balanceada y cubrirnos con los nutrientes necesarios”, resaltó la especialista.Entre los nutrientes fundamentales se encuentran el Omega 3, disponibles en pescados, semillas, frutos secos. A ello, se suman tres vitaminas imprescindibles: A (zanahoria, brócoli, espinaca, acelga, batata, zapallo, morrón, remolacha) C (además de los cítricos, el kiwi, el morrón, el mango y el tomate), y E (frutos secos, semillas de girasol, aceite de oliva o de girasol). Asimismo, los probióticos (legumbres, morrón, cebolla, puerro, ajo) y prebióticos (yogur y leche cultivada, entre otros), contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico.Ahora bien, llevar un plan nutricional saludable requiere de esfuerzo, constancia y práctica. Para ello, Carlos Valenzuela, profesor de educación física y nutricionista (M.N. 9923), y Maillén Gaya Bartlett, profesora de educación física, destacaron que, la planificación es la clave de todo.La pareja que, trabaja en la red social de Instagram brindando asesoramiento en planes de nutrición y entrenamiento resaltó: “Por el nivel de ansiedad que manejamos en los últimos días, tendemos a comer de más. A eso se suma que no nos marcamos tiempos ni cuidamos nuestros horarios. Entonces, juntamos las comidas, salteamos otras y ello, conlleva al desorden”.Pero, la clave está en la planificación. “Planificar una lista de compras semanal contribuye a mejorar hábitos alimenticios. Nos permite detectar lo que consumimos y lo que no. También, nos va a ayudar a incorporar el consumo de productos más saludables, evitando la compra de aquellos que son ricos en azúcar y grasa. E incluso, contribuye a organizar las comidas de forma equilibrada”, detallaron y agregaron que “de esa forma podremos darnos gustitos, comer de todo y estar tranquilos”.Ahora bien, no todo se centra en la alimentación. La actividad física es otra de los pilares que conllevan a una vida sana.Pero, realizar actividad física en tiempos de cuarentena, puede resultar inusual hasta para quienes están acostumbrados a practicar actividades de este tipo. Sin embargo, no tener los elementos suficientes o no contar con el espacio para ejercitarse no son excusas si lo que se quiere, es crear o mantener hábitos sanos.En ese marco, proponerse metas fijas es muy importante. “Aquellos que ya venían realizando deportes, pueden seguir su rutina y e ingeniarse con lo que tienen en casa”, destacaron los profesionales. En tanto, “aquellos que no realizaban ningún desgaste físico, pueden usar la cuarentena como excusa perfecta y dedicar por lo menos media hora a lo que más les guste hacer”, agregaron los jóvenes, haciendo referencia a que la tecnología brinda una abanico de opciones entre zumba, yoga, meditación, entrenamiento funcional y otras tantas rutinas de movimiento.“Lo importante es moverse y encontrar algo que nos guste. Dedicarle el mínimo de tiempo al entrenamiento, ayuda a crear hábitos durante la cuarentena. Y, además, contribuye a mejorar el ánimo, a fortalecer el sistema inmunológico y a generar cambios en nuestra vida diaria”, resaltaron.Fuera del entrenamiento, están los otros tipos de movimientos que ayudan a mantenernos ocupados. En ese marco, limpiar la casa, barrer, correr los muebles, cambiar la decoración, limpiar rincones, pintar y llevar a cabo otro tipo de actividades de ocio “nos ayudará a no caer en el sedentarismo”, agregó la pareja que actualmente, por el contexto de cuarentena y aislamiento brindan asesoramiento gratuito en Nutrición y entrenamientos.En la cuenta, “subimos rutinas de ejercicios, con videos y explicaciones para ayudar a las personas durante el aislamiento a que se muevan en casa. La idea es brindarles rutinas, explicándoles las posturas y movimientos correctos para que practiquen en sus hogares, aprovechando el tiempo libre y fomentando a la vez, los bueno hábitos. Si, con la rutina que les brindamos, los usuarios sienten molestias, dolores, o no tienen los elementos para llevar a cabo los ejercicios, pueden escribirnos y volvemos a asesorarlos armando un plan en base a lo que precisen”, contaron.En esa misma línea, Lucas Spaciuk, profesor de educación física coincidió en que, encontrar una vuelta positiva a la situación actual es fundamental “Estar encerrados en casa no tiene que ser excusa. Esta es una oportunidad para ser creativos y usar botellas, sillas, sogas y lo que sea que tengamos a disposición para crear hábitos saludables y mejorar nuestra calidad de vida” resumió. “Tenemos que cuidarnos del virus pero también preocuparnos por llevar una vida sana”, cerró el profesional.