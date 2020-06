La vida saludable de Fede Bal

Miércoles 17 de junio de 2020

Fede Bal se encuentra realizando un tratamiento por cáncer de colon y realiza la cuarentena junto a su novia Sofía Aldrey, en la casa que le regaló su madre, Carmen Barbieri, en las afueras de Buenos Aires.

El actor y director reflexiona en sus redes sobre cómo el diagnóstico de la enfermedad cambió su perspectiva de la vida: “Soy un hombre de campo que madruga. Pensar que antes dormía a la mañana y me levantaba con resaca. Hoy tengo una super huerta, y la cuido a diario. Conectarse con la naturaleza, de las cosas mas lindas que me enseñó este encierro”, escribió Bal quien por recomendación de sus médicos sólo come comida orgánica y se hizo vegetariano.