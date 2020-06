La vida o Bolsonaro

Viernes 26 de junio de 2020

Brasil se la juega a vida o Jair Bolsonaro, a democracia o ruido de sables. Bolsonaro asaltó en otoño de 2018 la presidencia de la mayor potencia económica y humana de América Latina como el mesías de los evangélicos que devolvería el conservadurismo moral; el gurú ultraliberal de los empresarios que privatizaría todo cuanto encontrara a su paso; el sheriff de los atemorizados ciudadanos que pacificaría las calles; el señor de los terratenientes que cercenaría las trabas burocráticas y la protección medioambiental; y el inmaculado militar que eliminaría la corrupción de la política brasileña. Poco importaron sus manifestaciones machistas, homófobas y racistas o sus achaques de nostalgia pretoriana. Incluso pareciera que esto último fuera hasta positivo.

Más de un año después de su elección, el ex capitán ya no parece el Santo Grial de las soluciones, sino más bien el clásico ultraderechista pirómano dispuesto a todo con tal de conseguir o seguir en el poder, incluso dispuesto a combustionar el país para edificar un gobierno sobre las cenizas y las más que abundantes fosas comunes. Acompañado, además, por los sables.

No es que la gestión de la crisis en Brasil haya sido buena, mala o regular, es que ha sido temeraria. De hecho, desde una perspectiva sanitaria, Bolsonaro puede considerarse como un saboteador. Un saboteador que ha impedido que Brasil se beneficiara de las valiosas semanas que le proporcionó su afortunada localización en las antípodas de China.

Bolsonaro se alineó al comienzo de la crisis con otros líderes ultras, como Donald Trump o Boris Johnson, en el desprecio a cualquier medida drástica que redujera la libre circulación. Y puede que en un inicio ello pareciera razonable a tenor de las cifras reportadas por China, pero a primeros de marzo, los datos eran completamente distintos. Sin embargo, para los ultraderechistas, en general, priman las cuestiones económicas sobre las sanitarias, lo bursátil sobre lo vital, y quién sabe si, en el caso concreto del presidente brasileño, también subyace un intento de rebajar la creciente crisis política en el inicio de la pandemia. Sea como fuera, hoy ya es imposible saber si la crisis política esconde a la sanitaria o al revés.

A mediados de mayo, con más de 15.000 muertos y casi un cuarto de millón de contagiados, el presidente brasileño aseveró que “la salud es vida” para considerar esenciales los gimnasios… y los salones de belleza. En aquel entonces, Brasil se situaba como el país con la tasa más alta de contagios de los países estudiados por el Imperial College de Londres (54 en total) y habían rodado las cabezas de dos ministros de sanidad: Luiz Henrique Mandetta, el 16 de abril, y Nelson Teich, el 15 de mayo.

Los terribles datos actuales, más de 54.000 muertos y 1.200.000 contagios, pueden empeorar de manera considerable si tenemos en cuenta que muchos estados y municipios ya han iniciado un plan de relajación de las medidas de distanciamiento social, cuando no una casi eliminación total de las medidas, cuando todavía no se ha alcanzado el pico epidemiológico. Unas medidas que nunca llegaron a ser lo drásticas que sí fueron en muchos otros países y que fueron desobedecidas por gran parte de la ciudadanía debido al mencionado sabotaje presidencial, el cual incluyó la cura milagrosa –que no fue tal– de la hidroxicloroquina, un antimalárico que también recomendó Donald Trump, y una enorme difusión de noticias falsas en redes sociales que negaban la gravedad de la enfermedad.

Se puede dudar si el caos sanitario provocado, especialmente por el presidente y sus partidarios, ha sido casual o intencionado, aun cuando Bolsonaro, como ex capitán, difícilmente puede ignorar la máxima militar que afirma que orden más contraorden es igual a desorden, pero queda fuera de toda duda que la tensión política actual, escenificada en una refriega con los poderes legislativos y judiciales brasileños, forma parte de una operación político-militar.

El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, ordenó el arresto de seis ultraderechistas radicales –afines a Bolsonaro– por violación de la Ley de Seguridad Nacional al celebrar actos contra la democracia en plena pandemia y atacar con fuegos artificiales la propia sede del Tribunal Supremo. Los manifestantes, entre los que destacó Sara Winter –una ultraderechista inusual por haber abrazado en el pasado el feminismo–, líder de ‘300 de Brasil’ y también detenida, solicitaron una intervención militar que cerrara tanto el Congreso como la Corte Suprema. Pero no es sólo que los radicales tuvieran afinidad por el presidente, sino que a sus manifestaciones asistieron tanto el propio Bolsonaro –a caballo– como su controvertido ministro de Educación, Abraham Wintraub.

No obstante, el principal problema de Bolsonaro no se encuentra en enfrentar un problema, sino una confluencia de problemas. Está rodeado, que se diría, por la dimisión de Sergio Moro, que abrió una fisura judicial y política; la crisis económica, que ya acechaba al país mucho antes de la llegada de la pandemia; la crisis sanitaria causada por el Covid-19 y agravada por la caótica y nefasta gestión; la crisis interna provocada por el fracaso de la militarización del país; y finalmente, la crisis política cimentada, por un lado, en un proceso judicial que podría anular la victoria electoral de Bolsonaro y, por otro lado, en una minoría en el Congreso que genera un escenario de debilidad presidencial .

Ha sido esta confluencia de múltiples circunstancias la que ha provocado la confrontación y desesperación del presidente y su reciente apoyo en el Ejército aseverando, al respecto de su posible destitución, que los militares no cumplirían órdenes absurdas. Unas declaraciones que sitúan a Brasil al borde del golpe militar, máxime porque fueron realizadas en presencia del vicepresidente de Brasil, el general retirado Hamilton Mourao, y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo, tras un fallo del Tribunal Supremo que delimitó las funciones militares.