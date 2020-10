La vida fluye hecha canción - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020 | 07:50hs.

Perfil Guillermo O’Connor

Músico y compositor



Guillermo O’Connor es un músico nacido en Neuquén y criado en Posadas, Misiones.

En 2017 publicó su primer disco solista ‘Niño Kalimba’ que cuenta con siete canciones de su autoría.

En 2018 publicó ‘Alma Nu’, disco de canciones de su grupo de música rioplatense, que lleva el mismo nombre.

Estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Buenos Aires (Empa). Es compositor de música para teatro, productor musical y arreglador en los discos ‘Madreagua’-Catalina Telerman-; ‘Nuestra Señora de la humedad’ - Cecilia Moya-; ‘Vengo a Darme Cuenta’ - Nico Simari-; ‘Cuerpoaldea’ - Manu Rosales- y ‘22 Minutos’ - Carolina Sena-, entre otros. Ahora estrena ‘Carruaje’.

Experiencias de vida transformadas en canciones. Con la fluidez como filosofía, Guillermo O’Connor lanzó su segundo disco solista, un proyecto que inspira a dar y recibir lo que somos y tenemos -si así lo queremos-.En una entrevista con Radioactiva habló sobre Carruaje, su nuevo material, y lo describió como “ese vehículo mediante el cual nos empapamos del mundo, es ese transporte que va siempre vacío y siempre lleno, listo para entregarnos de lo suyo, listo para llevarse de lo nuestro, sí y sólo sí esa es nuestra intención”.Misionero por adopción y elección, ya que nació en Neuquén pero creció en la Tierra Colorada, Guillermo se encuentra nuevamente en Posadas y desde aquí, comparte las nuevas canciones de su álbum a través de las plataformas digitales.La grabación de su trabajo se inició en noviembre del año pasado en los Estudios Kimono, de Buenos Aires, con Javier Fourcade en batería, Nicolás Simari en bajo y Maximiliano Morales en grabación y mezcla.Sin embargo, cuando la ola de la pandemia llegó a Argentina, el Carruaje debió improvisar, mediante computadoras e internet, amañándose a los tiempos que corren para salir campante de la tempestad desde los home studios particulares.“El proyecto lo veníamos armando desde hace ya bastante tiempo. Pero cuando comenzó la pandemia tuvimos que adaptarnos”, recordó O’Connor. “Empecé a grabar yo solo todo lo que faltaba y Maximiliano me iba a haciendo las mezclas desde su estudio. Terminamos trabajando de otra manera, cada uno desde su espacio, pero fue necesario porque teníamos que decidir entre adaptarnos o parar. Y decidí seguir”, agregó el músico.Se trata de obras compuestas por el cantante, quien después de haberse ido a estudiar a Buenos Aires y pasar más tiempo solo, sintió la necesidad de escribir sus propias ideas. “Como pasaba más tiempo en soledad, sentí esa inquietud de plasmar ideas y proyectos de la manera que a mí me gustaba. Así comencé a trabajar como solista”, destacó el artista que desde que comenzó su carrera musical fue parte de bandas como Neo Javas, Níspero y la banda de Paka Paka, entre otras.Luego de egresar de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Empa) y culminar varios proyectos en Buenos Aires, Guillermo decidió regresar a la ciudad que lo adoptó desde niño.“Tenía pensado desde hace un tiempo volver a Posadas porque el trajín de la capital me agotó bastante. Se me adelantó un poco el viaje con la pandemia, pero de todas formas tenía muchas ganas de volver a Posadas”, expresó quien dio sus primeros pasos con la música en Misiones.Sobre ello, aún recuerda que su acercamiento con el arte surgió cuando tenía 10 años y empezó a estudiar guitarra.“Creo que fue un poco antes de comenzar a estudiar. No me acuerdo qué edad tenía cuando empecé a juntar la plata que me dejaban el Ratón Perez, Los Reyes Magos y mi familia, que colaboraban conmigo, para comprarme mi primer guitarra. Sé que era muy pequeño y ahorré un tiempo para comprármela”, rememoró el artista que siempre aspiró a vivir rodeado de música.Sobre su nuevo álbum, tiene una duración de 40 minutos y cuenta con ocho canciones, estrenadas en todas las plataformas digitales Guillermo O’Connor (Youtube y Spotify, entre otras). A todos lados, Tesoro y Carruaje, este último le dio nombre al disco, son algunas de las composiciones de su trabajo; piezas que varían entre presentaciones solistas, con voz y guitarra del artista, como así también canciones con banda (batería, bajo, coro y batería electrónica).