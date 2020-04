La vida de Whitney Houston al cine

Domingo 26 de abril de 2020

La vida de Whitney Houston llegará al cine producida por Clive Davis y dirigida por la canadiense Stella Meghie. La cinta sobre la artista estadounidense, que murió el 11 de febrero de 2012, llevará el nombre de I Wanna Dance With Somebody (título de su éxito de 1987) y contará con Anthony McCarten, responsable del guión de la exitosa Bohemian Rhapsody.Aún no trascendió posible fecha de rodaje.En este último tiempo, las biopic de las figuras de la música fueron muy exitosas. Recaudaron mucho dinero y estuvieron nominadas en los principales eventos cinematográficos. Tal fue el caso de Bohemian Rhapsody y la más reciente, Rocketman.